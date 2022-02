Cảnh sắc bốn mùa tại hòn đảo tí hon đẹp như cổ tích

Kotisaari là một hòn đảo tí hon có diện tích nhỏ nhất nằm giữa dòng sông Kemi, thuộc địa phận Lapland, Phần Lan. Đến đây du khách có thể ngao du ngắm cảnh thanh bình trên sông. Nằm cách vòng Bắc cực khoảng 6,5km về phía nam, đảo Kotisaari có nhiệt độ trung bình khoảng -8,2 độ C vào tháng giêng và biến đổi nhiệt độ đến khoảng 19,7 độ C trong tháng 7. Cách đây vài năm, nhiếp ảnh gia Ylinampa đã chụp bộ ảnh bốn mùa trên đảo và đăng tải lên mạng. Từ đó, nơi này bỗng trở thành điểm đến nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Ngày nay, hòn đảo nhỏ thơ mộng này đã trở thành nơi thu hút khách du lịch vào tất cả các dịp trong năm. Điểm đặc biệt khiến đảo Kotisaari được yêu thích đến vậy chính là nhờ quang cảnh thiên nhiên đất trời với vẻ đẹp của cây lá và những khu rừng bất tận. Hòn đảo này hiện lên với vẻ đẹp của 4 mùa, 4 cảnh vật mang nét đặc trưng khác nhau. Cảnh sắc bốn mùa thay đổi rõ rệt khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ và mong ước được một lần đặt chân đến vùng đất diệu kì này. Vào mùa xuân, Kotissari được ví như một bản giao hưởng với những tiếng nước chảy của băng tan, tiếng chim di cư trở về khi trời ấm. Còn mùa hạ, nơi đây lại rực cháy với vẻ đẹp ánh đỏ của những buổi chiều hoàng hôn mà người dân thường gọi là "mặt trời lúc nửa đêm". Và khi chuyển mình sang mùa thu, vẻ đẹp đó vẫn chẳng mất đi mà còn trở nên đẹp hơn bao giờ hết với những làn gió tươi mát cùng khung cảnh đậm chất Bắc Âu của mình. Đặc biệt, nếu đến vào khoảng thời gian giao mùa giữa thu sang đông, du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng cực quang ảo diệu qua những túp lều bằng kính giữa trời tuyết đặc trưng. Trên hòn đảo nhỏ xíu có một vài căn nhà gỗ nhỏ được dựng lên cho khách tham quan dừng lại nghỉ chân, thư giãn và ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam. Nguồn: Toplist.vn.

