Biểu tình dữ dội ở nước Pháp trong “ngày giận dữ” thứ 24

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 23.000 người thuộc phong trào Áo vàng đã xuống đường tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp ngày 27/4. Trong đó, đụng độ dữ dội đã xảy ra tại thành phố Strasbourg. Ảnh: Getty. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình gần tòa nhà Nghị viện Châu Âu đặt tại thành phố Strasbourg. Ảnh: The Sun. Cuộc tuần hành khắp nước Pháp vẫn diễn ra dù trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết giảm thuế thu nhập 5 tỉ euro, bù lại bằng việc giảm chi tiêu công, bãi bỏ việc miễn giảm thuế cho doanh nghiệp,...Ảnh: The Sun. Một người biểu tình ném trả lựu đạn hơi cay về phía cảnh sát. Ảnh: The Sun. Làn khói hơi cay mù mịt trên đường phố Strasbourg trong cuộc biểu tình chống chính phủ tại thành phố này. Ảnh: The Sun. Cảnh sát chống bạo động Pháp được triển khai để trấn áp những người biểu tình quá khích ngày 27/4. Ảnh: The Sun. Những người thuộc phong trào Áo vàng đi phía sau một chiếc xe cứu thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại Strasbourg. Ảnh: The Sun. Người biểu tình Áo vàng tuần hành ở thủ đô Paris trong ngày cuối tuần thứ 24 liên tiếp. Được biết, khoảng 2.600 người xuống đường ở Paris hôm 27/4. Ảnh: AP. Nhiều người biểu tình mang theo các biểu ngữ, băng rôn chỉ trích chính sách tài chính của Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: EPA. Những người thuộc phong trào Áo vàng bịt kín mặt giữa làn khói hơi cay mù mịt. Ảnh: Getty. Một chiếc thùng rác bị đốt cháy giữa đường trong buộc biểu tình gần tòa nhà Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg. Ảnh: Getty. Hàng chục nghìn người biểu tình Áo vàng đã đổ ra khắp các đường phố ở miền Đông nước Pháp hôm 27/4. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở thủ đô Paris (Nguồn: Daily Mail)

