Biên giới Mỹ-Mexico chìm trong hơi cay mù mịt ngày đầu năm mới

Theo New York Times, lực lược biên phòng Mỹ đã sử dụng hơi cay để xua đuổi 150 di dân đang cố tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico ngày 1/1. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong một tuyên bố, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết, những người dân di cư đã cố trèo qua hàng rào biên giới Mỹ-Mexico gần San Diego và Tijuana để vào Mỹ. “Khi đám đông di dân tập trung tại hàng rào biên giới, nhiều thanh thiếu niên mặc áo khoác dày, mang theo chăn và thảm cao su cố tìm cách vượt qua hàng rào. Một số người khác bắt đầu ném đá qua hàng rào về phía lực lượng an ninh Mỹ”, trích bản thông báo của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ. Cơ quan này cho biết, họ đã sử dụng khói, bình xịt hơi cay,...để xua đuổi những người di cư "quá khích" này. Theo AP, hơi cay mà lực lượng Mỹ sử dụng làm ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ khẳng định, không có bất cứ người di cư nào tại hàng rào biên giới, kể cả trẻ em, bị ảnh hưởng bởi các tác nhân hoá học vốn được sử dụng để đối phó với những người đã ném đá vào lực lượng Mỹ. Một người di cư đến từ Trung Mỹ ném trả lựu đạn hơi cay về phía lực lượng Mỹ tại Tijuana, Mexico, ngày 1/1. Làn khói hơi cay mù mịt ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico trong ngày đầu Năm mới 2019. Một binh sĩ Mỹ chĩa vũ khí về phía nhóm di dân đang định vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ ngày 1/1. Một người dân di cư ném trả lựu đạn hơi cay về phía lực lượng biên phòng Mỹ. Các di dân đến từ Honduras tìm cách vượt qua hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ngày 1/1. Đám đông di dân tập trung gần bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana ngày 1/1. Một di dân cầm quả lựu đạn hơi cay trên tay sau khi lực lượng biên phòng Mỹ ném nó vào Mexico. Một di dân bật khóc do bị thương sau khi lực lượng Mỹ ném lựu đạn hơi cay vào Mexico. Một số di dân được cho là đã bị thương do hơi cay mà phía lực lượng Mỹ sử dụng. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn người di cư tiến về Mỹ sau khi vào Mexico (Nguồn: Global News)

Theo New York Times, lực lược biên phòng Mỹ đã sử dụng hơi cay để xua đuổi 150 di dân đang cố tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico ngày 1/1. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong một tuyên bố, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết, những người dân di cư đã cố trèo qua hàng rào biên giới Mỹ-Mexico gần San Diego và Tijuana để vào Mỹ. “Khi đám đông di dân tập trung tại hàng rào biên giới, nhiều thanh thiếu niên mặc áo khoác dày, mang theo chăn và thảm cao su cố tìm cách vượt qua hàng rào. Một số người khác bắt đầu ném đá qua hàng rào về phía lực lượng an ninh Mỹ”, trích bản thông báo của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ. Cơ quan này cho biết, họ đã sử dụng khói, bình xịt hơi cay,...để xua đuổi những người di cư "quá khích" này. Theo AP, hơi cay mà lực lượng Mỹ sử dụng làm ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ khẳng định, không có bất cứ người di cư nào tại hàng rào biên giới, kể cả trẻ em, bị ảnh hưởng bởi các tác nhân hoá học vốn được sử dụng để đối phó với những người đã ném đá vào lực lượng Mỹ. Một người di cư đến từ Trung Mỹ ném trả lựu đạn hơi cay về phía lực lượng Mỹ tại Tijuana, Mexico, ngày 1/1. Làn khói hơi cay mù mịt ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico trong ngày đầu Năm mới 2019. Một binh sĩ Mỹ chĩa vũ khí về phía nhóm di dân đang định vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ ngày 1/1. Một người dân di cư ném trả lựu đạn hơi cay về phía lực lượng biên phòng Mỹ. Các di dân đến từ Honduras tìm cách vượt qua hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ngày 1/1. Đám đông di dân tập trung gần bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana ngày 1/1. Một di dân cầm quả lựu đạn hơi cay trên tay sau khi lực lượng biên phòng Mỹ ném nó vào Mexico. Một di dân bật khóc do bị thương sau khi lực lượng Mỹ ném lựu đạn hơi cay vào Mexico. Một số di dân được cho là đã bị thương do hơi cay mà phía lực lượng Mỹ sử dụng. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn người di cư tiến về Mỹ sau khi vào Mexico (Nguồn: Global News)