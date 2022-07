Bí mật bất ngờ về đội cận vệ của Hoàng gia Monaco

Monaco không có quân đội riêng, mà mọi trách nhiệm bảo đảm an ninh quốc phòng của họ đều do quân đội Pháp đảm nhận. Ngoài cảnh sát, lực lượng vũ trang duy nhất của Monaco là đội cận vệ Hoàng gia Compagnie des Carabiniers du Prince. Trong số 124 binh lính và sỹ quan của đại đội, 43 người được giao nhiệm vụ thường trực canh gác Cung điện Thân vương (nơi ở của Hoàng gia Monaco). Số còn lại chia ra bảo vệ các thành viên hoàng tộc. Lực lượng cận vệ Compagnie des Carabiniers du Prince của Hoàng gia Monaco có hai bộ trang phục để thay đổi giữa mùa đông và mùa hè. Quân phục màu trắng nhẹ nhàng và phù hợp hơn với mùa hè. Tất cả thành viên trong đơn vị là người Monaco trừ các sỹ quan, Compagnie des Carabiniers du Prince chỉ tuyển sỹ quan là những người từng có thâm niên phục vụ trong quân đội hoặc lực lượng Vệ binh Cộng hoà Pháp. Tiền thân của đội cận vệ Hoàng gia Monaco không ai khác là những người lính Thuỵ Sỹ canh gác Vatican. Sau khi nước Ý thống nhất và quyền lực của Giáo hoàng bị phế bỏ, một nhóm lính Thuỵ Sỹ bỏ chạy đến Monaco. Để đổi lấy sự che chở của Hoàng gia Monaco, họ đồng ý trở thành cận vệ cho gia đình Thân vương, đồng thời đảm nhận luôn trách nhiệm làm lính cứu hoả. Sau này, Monaco thành lập riêng ra các sở cứu hoả địa phương, biến Compagnie des Carabiniers du Prince thành đội cận vệ canh gác nơi ở của Hoàng gia Monaco như ngày nay. Compagnie des Carabiniers du Prince nổi tiếng vì đội quân nhạc của mình. Những cá nhân được tuyển mộ vào trung đội quân nhạc của đơn vị đều phải có bằng cấp từ các học viện âm nhạc và có kinh nghiệm biểu diễn trong hay ngoài Monaco. Đơn vị có đầy đủ các ban sáo, ban trống,… như một dàn nhạc giao hưởng thực thụ. Họ thường xuyên biểu diễn trong các buổi hoà nhạc mừng những ngày lễ lớn của Monaco và phục vụ việc đón mừng các nguyên thủ nước ngoài ghé thăm. Cơ hội dễ nhất để du khách chiêm ngưỡng đội quân nhạc cận vệ Hoàng gia Monaco là vào lúc 11h55 trưa hàng ngày khi ban nhạc thực hiện nghi lễ đổi ca gác tại Cung điện Thân vương. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Trải nghiệm tiệc hoàng gia trong cung điện của Hàn Quốc. Nguồn: THDT.

