Bầu cử Philippines - bài kiểm tra giữa kỳ của ông Duterte

62 triệu cử tri Philippines sẽ đến nơi bỏ phiếu để bầu ra 18.000 đại biểu từ trung ương đến địa phương vào ngày 13/5. Cuộc đua quan trọng nhất sẽ nằm ở 12 ghế thượng viện, nơi ông Duterte muốn các đồng minh giành chiến thắng để chỉnh sửa một số điều trong hiến pháp. Ảnh: AP. Biển hiệu treo đầy đường ở quận ổ chuột Tondo của Manila. Bản thân Tổng thống Duterte hiện vẫn có được tỷ lệ ủng hộ cao, với các thăm dò cho thấy con số này lên tới 70%. Các thăm dò khác cho thấy nhiều thượng nghị sĩ ủng hộ ông Duterte sẽ giành chiến thắng trong bầu cử sắp tới. Ảnh: AP. Ông Jose Mondejar ở quận Tondo nói rằng chiến dịch thanh trừng tội phạm của ông Duterte khi mới nhậm chức đã giúp giảm khoảng 70% số vụ trộm cướp ở khu mà ông sinh sống. Ảnh: AP. Trong khi đó tại khu Smokey Moutain nghèo nhất quận Tondo, người dân cho biết cuộc sống của họ vẫn không được cải thiện bao nhiêu kể từ khi ông Duterte nhậm chức. Ảnh: AP. Anh Randy Delos Santos đi bộ cùng con gái cạnh khu vực mà người cháu trai 17 tuổi của anh bị cảnh sát giết trong một vụ bắt giữ ma túy ở Quezon City. Ba cảnh sát bị buộc tội giết hại Kian Lloyd Delos Santos mà không có bằng chứng. Ảnh: AP. Ứng viên đối lập Florin Hilbay trong một cuộc vận động tại thành phố Quezon. Các ứng viên không phải đồng minh của ông Duterte sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn để giành lấy ghế thượng nghị sĩ. Ảnh: AP. Nhiều người Philippines tỏ ra cởi mở với một chính phủ độc tài do sự thất bại trước đây của những nhà lãnh đạo theo đường lối tự do. Ảnh: AP. Điều này dẫn tới sự trở lại sân khấu chính trị của nhà Marcos. Imee Marcos, con gái lớn của nhà độc tài Ferdinand Marcos cũng có mặt trong danh sách ứng viên thượng nghị sĩ. Người phụ nữ mặc áo đỏ chính là bà Imelda Marcos, cựu đệ nhất phu nhân Philippines. Ảnh: AP. Nhân viên tháo dỡ một tấm băng rôn bầu cử được treo trái quy định của Ủy ban Bầu cử Philippines. Ảnh: AP. Mặc dù đạt tỷ lệ ủng hộ cao, ông Duterte cũng nhận không ít phản đối do lập trường mềm mỏng với Trung Quốc. Ảnh: AP.

