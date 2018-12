Bất ngờ về truyền thống ngày lễ Giáng sinh của nước Anh

Mỗi năm, vào dịp lễ Giáng sinh, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ gửi thông điệp Giáng sinh tới người dân. Được biết, truyền thống này do Quốc vương George V “khởi xướng” vào năm 1932. (Nguồn ảnh: Insider) Boxing Day (Ngày tặng quà) là ngày sau ngày Giáng sinh ở nước Anh. Vào ngày nay, mọi người thường đi mua sắm, theo dõi các trận thi đấu thể thao hay đi thăm bạn bè,... Tại Anh, mọi người thường dỡ bỏ cây thông Noel và lấy những món đồ trang trí xuống trong vòng 12 ngày sau ngày lễ Giáng sinh (25/12) để tránh những điều xấu có thể xảy ra trong năm mới. Trong ngày lễ Giáng sinh thường niên, BBC thường phát sóng một chương trình âm nhạc đặc biệt mang tên "Top of the Pops", trong đó có màn trình diễn của những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng nhất năm đó. Bánh Pudding Giáng sinh là một loại bánh pudding truyền thống được phục vụ như một phần của bữa tối Giáng sinh ở nước Anh. Những cái ống nhỏ có tên “bánh quy Giáng sinh” này chứa đồ chơi hay món quà nào đó,…Vào ngày lễ Noel, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau cùng mở những "chiếc bánh" này ra. Đội vương miện giấy trong bữa ăn tối là một truyền thống của người Anh dịp lễ Giáng sinh. Truyền thống này bắt nguồn từ người La Mã cổ đại. Những chiếc vương miện giấy này được cho vào “bánh quy Giáng sinh” từ những năm 1900. Mỗi năm, các hãng bán lẻ của Anh thường tung ra những đoạn phim quảng cáo ngắn với nội dung là những câu chuyện đầy cảm xúc nhân dịp lễ Giáng sinh. Tại Anh, từ “Chrimbo” có thể được dùng thay cho “Christmas”. Theo BBC, từ này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1928 và ngày nay vẫn được sử dụng tại quốc gia này. Mời độc giả xem thêm video: Thủ đô Berlin (Đức) rực rỡ đón lễ Giáng sinh và năm mới (Nguồn: VTC14)

