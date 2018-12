Bất ngờ những thành phố hút khách du lịch nhất năm 2018

Theo CNN, đứng đầu trong danh sách những thành phố hút khách du lịch nhất năm 2018 là Hong Kong. Ước tính, gần 30 triệu du khách đổ về thành phố này trong năm nay. (Nguồn ảnh: CNN) Đứng thứ hai trong danh sách là thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lượng du khách tới thành phố này trong năm 2018 tăng 5,5% so với năm ngoái, khi chào đón gần 23,7 triệu du khách quốc tế. Thủ đô London của Anh vẫn là điểm đến hút du khách quốc tế nhất Châu Âu, khi chào đón khoảng 20,7 triệu du khách trong năm 2018, tăng 4,5% so với năm ngoái. Thành phố Singapore dự kiến chào đón gần 18,6 triệu khách nước ngoài năm 2018, tăng 5,3% so với năm ngoái. Với nhiều casino và công viên theo chủ đề, Macau (Trung Quốc) được mệnh danh là “Las Vegas của phương Đông”. Theo ước tính, thành phố này thu hút gần 19 triệu lượt du khách trong năm nay. Thủ đô Paris của Pháp đứng ở vị trí thứ 6, với 16,9 triệu du khách nước ngoài. Thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) là điểm đến thu hút du khách nhất ở Trung Đông. Lượng du khách đổ về thành phố này ước tính gần 16,7 triệu người, tăng 5,5% so với năm 2017. Thành phố New York của Mỹ ước tính thu hút 13,5 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm 2018. Tính đến cuối năm 2018, Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia có thể đón tổng cộng 13,4 triệu du khách. Thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) ước tính thu hút 12,4 triệu du khách quốc tế năm 2018. Thêm một thành phố Thái Lan nằm trong danh sách này là Phuket, với 11,9 triệu du khách. Thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ chào đón khoảng 12,1 triệu du khách quốc tế năm 2018, tăng gần 1,5 triệu so với năm ngoái. Thủ đô New Delbi của Ấn Độ đón chào khoảng 12,5 triệu du khách ghé thăm trong năm 2018. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ước tính thu hút 9,9 triệu du khách.Thủ đô Rome của Italy ước tính đón khoảng 9,7 triệu du khách trong năm nay. Mời độc giả xem thêm video: TP. HCM lot top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (Nguồn: VTC1)

Theo CNN, đứng đầu trong danh sách những thành phố hút khách du lịch nhất năm 2018 là Hong Kong. Ước tính, gần 30 triệu du khách đổ về thành phố này trong năm nay. (Nguồn ảnh: CNN) Đứng thứ hai trong danh sách là thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lượng du khách tới thành phố này trong năm 2018 tăng 5,5% so với năm ngoái, khi chào đón gần 23,7 triệu du khách quốc tế. Thủ đô London của Anh vẫn là điểm đến hút du khách quốc tế nhất Châu Âu, khi chào đón khoảng 20,7 triệu du khách trong năm 2018, tăng 4,5% so với năm ngoái. Thành phố Singapore dự kiến chào đón gần 18,6 triệu khách nước ngoài năm 2018, tăng 5,3% so với năm ngoái. Với nhiều casino và công viên theo chủ đề, Macau (Trung Quốc) được mệnh danh là “Las Vegas của phương Đông”. Theo ước tính, thành phố này thu hút gần 19 triệu lượt du khách trong năm nay. Thủ đô Paris của Pháp đứng ở vị trí thứ 6, với 16,9 triệu du khách nước ngoài. Thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) là điểm đến thu hút du khách nhất ở Trung Đông. Lượng du khách đổ về thành phố này ước tính gần 16,7 triệu người, tăng 5,5% so với năm 2017. Thành phố New York của Mỹ ước tính thu hút 13,5 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm 2018. Tính đến cuối năm 2018, Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia có thể đón tổng cộng 13,4 triệu du khách. Thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) ước tính thu hút 12,4 triệu du khách quốc tế năm 2018. Thêm một thành phố Thái Lan nằm trong danh sách này là Phuket, với 11,9 triệu du khách. Thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ chào đón khoảng 12,1 triệu du khách quốc tế năm 2018, tăng gần 1,5 triệu so với năm ngoái. Thủ đô New Delbi của Ấn Độ đón chào khoảng 12,5 triệu du khách ghé thăm trong năm 2018. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ước tính thu hút 9,9 triệu du khách. Thủ đô Rome của Italy ước tính đón khoảng 9,7 triệu du khách trong năm nay. Mời độc giả xem thêm video: TP. HCM lot top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (Nguồn: VTC1)