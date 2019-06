Anh đón Tổng thống Trump bằng 41 phát đại bác

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump ngày 3/6 bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày tại Anh. Đây là một trong những chuyến công du mà "gia đình đệ nhất" của nước Mỹ tham dự với nhiều thành viên nhất. Đi cùng Tổng thống Trump còn có bốn trong số năm người con của ông, theo Guardian. Ảnh: Getty. Tuy nhiên, khởi đầu chuyến thăm này, truyền thông quốc tế lại chú ý đến màn "chào sân" London trên mạng xã hội của nhà lãnh đạo Mỹ. Ngay khi chuyên cơ Air Force One vừa hạ cánh, Tổng thống Trump đã khiêu khích và chỉ trích Sadiq Khan, thị trưởng thành phố. Ông gọi Khan là "kẻ thua cuộc", đáp trả thái độ không chào đón của thị trưởng London. Ảnh: Getty. Tổng thống Mỹ cho biết ông dự kiến chuyến thăm ba ngày của mình sẽ "rất quan trọng" và "rất thú vị". Tổng thống Mỹ và phu nhân sau đó đến Cung điện Buckingham cho buổi tiếp đãi với Nữ hoàng, Hoàng tử xứ Wales và Nữ công tước xứ Cornwall. Ảnh: Getty. Trực thăng Marine One của Tổng thống Trump hạ cánh trên thảm cỏ bên trong cung điện Buckingham. Ảnh: AFP. Hoàng tử Charles ra tận trực thăng để đón tổng thống Mỹ cùng phu nhân. Ống kính truyền thông ghi nhận ông Trump nắm tay vị hoàng tử xứ Wales khoảng 10 giây khi sánh bước trên thảm cỏ của cung điện Buckingham. Con gái ông Trump là Ivanka cùng chồng, Jared Kushner, đã đến cung điện từ trước. Ảnh: PA. Truyền thông Anh nhận định Tổng thống Trump từ khi nhậm chức vào năm 2017 luôn mong muốn có một chuyến thăm đúng quy chuẩn hoàng gia, tuy nhiên điều đó bị trì hoãn nhiều năm qua một phần vì những phản đối từ dư luận nước này mỗi lần ông Trump viếng thăm. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump duyệt đội hình Vệ binh Hoàng gia Anh. Các thành viên trong đội hình chào đón Tổng thống Trump thuộc Đại đội Nijmegen. Tổng thống Trump sau đó diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II trước khi nghe quốc ca Mỹ được trình diễn bởi dàn quân nhạc. Ảnh: Getty. Cái "bắt tay" đầu tiên của Tổng thống Trump với nữ hoàng Anh ở Điện Buckingham lại khiến nhiều người bàn luận vì phong cách bắt tay khác thường của nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: Reuters. Một phần quan trọng của buổi lễ chào đón hoành tráng dành cho Tổng thống Trump còn bao gồm nghi thức 41 phát đạn đại bác danh dự. Ảnh: AFP. Sau phần lễ vào buổi sáng, vợ chồng Tổng thống Donald Trump cùng Nữ hoàng Anh, Hoàng tử Charles và Công nương Camilla, Hoàng tử Harry và nhiều thành viên khác trong hoàng gia Anh dùng bữa trưa thân mật. Tham dự sự kiện này cũng có Ivanka Trump cùng người chồng Jared Kushner. Nữ hoàng Anh đã tặng cho ông Trump một quyển sách viết về Thế chiến thứ hai, bản in đầu tiên, được thực hiện bởi cựu thủ tướng Winston Churchill. Ông Trump cũng được tặng thêm một cây bút có huy hiệu hoàng gia. Ảnh: AFP. Tổng thống Trump sau đó đi cùng Hoàng tử Andrew đến nhà thờ Westminster Abbey nổi tiếng của London. Ông cùng phu nhân đã đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm các liệt sĩ không tên. Ảnh: Getty. Có khoảng 170 thượng khách tham dự buổi tiệc chào đón Tổng thống Trump đến thăm nước Anh, tổ chức tại cung điện Buckingham. Bốn người con của ông Trump là Ivanka, Tifany, Donald Jr. và Eric Trump đều góp mặt. Buổi tiệc còn có sự tham gia của Thủ tướng Anh Theresa May, nhiều chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng cùng các thành viên hoàng gia.Ảnh: AFP. Buổi tiệc chào đón Tổng thống Trump cũng là lần thứ 113 Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì một buổi quốc yến. Ảnh: AFP.

