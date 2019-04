Ảnh “độc” về hệ thống tàu điện ngầm Moscow

Theo Russia Beyond, mỗi ngày, hàng nghìn khách du lịch "đổ xô" vào các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow để ghi lại hình ảnh bên trong "thành phố ngầm" này, và nhiếp ảnh gia Dmitry Zverev là một trong số đó. Ảnh chụp một người đàn ông đi tàu điện ngầm tới nơi làm việc hồi tháng 6/2016. (Nguồn ảnh: RB) Vào giờ cao điểm, các nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow trở nên đông đúc nhộn nhịp, hành khách chen chúc nhau trên những chuyến tàu. Ảnh: Giờ cao điểm tại nhà ga Komsomolskaya tháng 12/2013. Bức ảnh đen trắng này chụp tại nhà ga Ploschad Revolutsii tháng 1/2018. Khu vực bán vé tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow tháng 6/2013. Nhân viên vệ sinh lau chùi thang cuốn tháng 12/2006. Các hành khách ngồi trên chuyến tàu điện ngầm hồi tháng 1/2017. Một góc cạnh thang cuốn bên trong nhà ga Kuznetsky Most. Các hành khách đi qua cổng an ninh trong một nhà ga hồi tháng 10/2012. Bức ảnh ấn tượng chụp bên trong nhà ga Fonvizinskaya tháng 12/2017. Ga điện ngầm Dostoyevskaya lúc vắng vẻ vào tháng 5/2011. Mời độc giả xem thêm video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (Nguồn: VTC14)

