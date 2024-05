Ám ảnh “hòn đảo ma” cô độc giữa biển khơi Nhật Bản

Đảo Hashima còn được biết với cái tên Gunkanjima (hòn đảo của thuyền chiến), nằm ngoài khơi Nagasaki về phía tây nam Nhật Bản. Đây là một " hòn đảo ma" có hình dạng giống như một tàu khu trục hải quân. (Ảnh: IT) Nơi này lưu giữ những vết tích đổ nát, giờ đây không một bóng người ở. Những ký ức đau thương từng diễn ra tại đây và sự u ám hiện tại khiến hòn đảo mang danh là đảo địa ngục.Đảo Hashima từng là mỏ khai thác than sầm uất hoạt động từ cuối thế kỷ 19 và đóng cửa vào năm 1974. Các mỏ than hoạt động tại Hashima từ những năm 1890 và có thời điểm đây là một trong những khu vực đông đúc nhất thế giới. Thời kỳ đỉnh điểm, hòn đảo từng có hơn 5.000 thợ mỏ cùng gia đình sinh sống trong bán kính khoảng 1,5 km. Họ thường xuyên phải làm việc ở độ sâu 660 m. Ngày nay, Hashima chỉ còn lại những vế tích đổ nát, u ám. Khung cảnh hoang tàn của hòn đảo được chọn làm bối cảnh của nhiều bộ phim bom tấn như Skyfall, Attack on Titan. Sau nhiều năm bỏ hoang, hòn đảo chính thức mở cửa cho khách du lịch tham quan vào năm 2009. Một số khu vực, tòa nhà trên đảo được cải tạo để phục vụ hoạt động du lịch. Những tòa nhà cũ kỹ và không an toàn bị cấm vào. Năm 2015, UNESCO quyết định công nhận đảo Hashiama là Di sản Thế giới. Hòn đảo này cũng chính là nguồn cảm hứng của phim Đảo địa ngục do Hàn Quốc sản xuất năm 2017. Ngày nay, hòn đảo trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách quốc tế. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới

