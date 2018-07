8 địa điểm nhảy bungee mạo hiểm nhất thế giới

Vừa thót tim nhưng cũng đầy sảng khoái khi bạn leo lên vị trí cao chót vót, buộc dây đàn hồi quanh người rồi thả mình rơi tự do xuống dưới. Nhảy bungee là môn thể thao mạo hiểm được ưu chuộng rộng rãi trên thế giới. Các tín đồ đam mê môn thể thao này luôn tìm đến những chỗ nhảy độc đáo, cảnh quan đẹp, đặc biệt chiều cao "khủng". Có rất nhiều điểm nhảy bungee đáng kinh ngạc ở khắp nơi trên thế giới, sau đây là những địa điểm như vậy. Ảnh: lvs.luxury. Cầu đáy kính hẻm Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc: Gần đây, sàn nhảy bungee dưới cầu đáy kính tại hẻm Trương Gia Giới vừa được lắp đặt. Với độ cao 275 m so với mặt đất, đây sẽ là sàn bungee thương mại cao nhất thế giới. Ảnh: Architect. Trước khi khai trương vào tháng 8 tới, nhà quản lý địa phương đã mời những người nhảy bungee điêu luyện đến thử vào ngày 26/5. Một trong các khách mời, Stephanie Shields cho rằng các bước nhảy bungee rất ổn định và bày tỏ đã rất mãn nhãn với phong cảnh hùng vĩ phía dưới. Ảnh: CNN. Tòa tháp Macau (Macau, Trung Quốc): Nơi nhảy bungee cao nhất thế giới lâu nay được công nhận là tòa tháp AJ Hackett Macau. Nhảy từ sàn bungee cách mặt đất 233 m, bạn sẽ tung mình bay trong không trung, trải nghiệm sự tự do trong nền trời của một đô thị sầm uất. Điều hành bởi những nhà sản xuất bungee đáng tin cậy nhất thế giới, hệ thống cáp an toàn đảm bảo bạn không tiếp xúc với tháp và cho phép bạn nhảy bungee trong hầu hết điều kiện thời tiết. Nếu can đảm bạn thậm chí có thể nhảy bungee vào ban đêm ở đây. Mohan Chatti, Rishikesh, Ấn Độ: Sàn bungee ở Rishikesh là một cấu trúc cao 83 m, đây là một trong những nơi tốt nhất để nhảy bungee ở Ấn Độ. Bạn sẽ nhảy xuống thung lũng Himalaya, nơi sông Hằng, dòng sông linh thiêng của người Ấn chảy qua. Khi chinh phục nỗi sợ hãi của mình cũng là lúc bạn tận hưởng bầu không khí trong lành cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi này. Cầu thác Victoria ở Zimbabwe: Cạnh bên thác Victoria là cầu Victoria Falls bắc ngang sông Zamberi, nối liền Zimbabwe và Zambia, nơi sẽ cho bạn trải nghiệm cảm giác rơi tự do giữa khung cảnh hùng vĩ. Ở độ cao khoảng 111 m, cầu thác Victoria không phải là nơi nhảy bungee cao nhất trên thế giới. Nhưng nó là một trong những nơi đẹp nhất, nơi bạn có thể nhảy vào cầu vồng trên nền trời xanh. Ảnh: Extraordinary Journeys. Cầu Niouc, Thụy Sĩ: Thụy Sĩ được biết đến với phong cảnh đầy cảm hứng, điểm đến tuần trăng mật phổ biến nhưng nơi này cũng ẩn chứa ám ảnh cho những người kiếm tìm sự mạo hiểm. Tại cầu Niouc, cây cầu treo cao nhất thế giới, bạn run rẩy bước đi trên cầu, sau đó bị trói chân bằng dây cáp và lao xuống dòng sông Navizence từ khoảng cách 190 m. Quả là một trải nghiệm không hề dễ dàng cho những người yếu tim. Ảnh: S-media-cache-ak0.pinimg.com. Kaivopuisto (Sky Breakers), Helsinki, Phần Lan: Người Phần Lan được biết đến với sự can đảm và liều mạng. Bục nhảy bungee cao 150 m trên bãi biển Kaivopuisto chứng minh cho điều đó. Được tổ chức như một sự kiện truyền thống từ tháng 7-8, du khách nhảy bungee ở Sky Breakers sẽ có tầm nhìn ra TP Helsinki và trải nghiệm nhảy không thể quên. Với tốc độ tăng trong một bước nhảy khoảng 120 km/h và đợt phục hồi đầu tiên kéo lên trên khoảng 80 km/h, bạn có thể tận hưởng sự tự do với trò chơi hấp dẫn này. Ảnh: Wikimedia. Nevis Highwire Bungy, Queenstown, New Zealand: New Zealand là thiên đường cho những người đam mê nhảy bungee. Nằm ngay trên sông Nevis, với độ cao 134 m, Nevis Highwire Bungy là điểm nhảy bungee cao nhất ở New Zealand. Bạn sẽ có khoảng 8,5 giây rơi tự do trong thung lũng Nevis xinh đẹp kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang dã và vẻ đẹp bình dị. Ảnh: I.ytimg.com. Rừng cây Gỗ đỏ Humboldt, California: Một cơ hội nhảy bungee độc đáo khác ở California. Trước tiên bạn sẽ phải leo lên những cây gỗ đỏ khổng lồ và sau đó rơi xuống rừng xanh với khoảng cách 46 m. Không hẳn là quá đáng sợ nhưng nó sẽ là sự kết hợp thú vị giữa việc khám phá thiên nhiên và phiêu lưu mạo hiểm.

