Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 18 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9 kinh hoàng, vốn cướp đi sinh mạng gần 3.000 người và làm 6.000 người khác bị thương, đã diễn ra trên khắp nước Mỹ hôm 11/9 vừa qua. (Nguồn ảnh: Reuters) Tổng thống Mỹ Donad Trump đã dành một phút mặc niệm tại Nhà Trắng sáng 11/9, trước khi tới dự buổi lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc dành cho các gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 18 năm trước. Tại thành phố New York, buổi lễ tưởng niệm bắt đầu vào lúc 8h40 (giờ địa phương) tại khu vực Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9. Tên của các nạn nhân đã được đọc to tại lễ tưởng niệm ở khu vực Tòa tháp đôi sụp đổ ngày 11/9/2001. Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng các nghị sĩ khác dành một phút mặc niệm tại Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày 11/9. Ánh đèn tưởng niệm “Tribute in Light”, tượng trưng cho Tòa tháp đôi bị đánh sập trong vụ tấn công ngày 11/9, được thắp sáng tại New York. Người đàn ông dừng lại gần khu Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan và tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố 11/9. Các quân nhân Mỹ tập trung chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc ở Arlington, bang Virginia. Người phụ nữ lặng mình tưởng nhớ các nạn nhân trong buổi lễ được tổ chức tại Đài tưởng niệm 11/9 ở Manhattan, New York. Ông Edwin Morales mang theo ảnh của Ruben Correra, một nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9, tới dự buổi lễ tưởng niệm ở Manhattan. Những người lính cứu hỏa thuộc Sở cứu hỏa New York nghiêng mình tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng 18 năm trước. Người thân, bạn bè của các các nạn nhân đặt hoa tưởng niệm tại khu vực Đài tưởng niệm ở Trung tâm Thương mại Thế giới. Tiếng chuông vang lên trong buổi lễ tưởng niệm ở Manhattan, New York, ngày 11/9. Hoa tưởng niệm được đặt bên trong khuôn viên Lầu Năm Góc ở Arlington, bang Virginia. Mời độc giả xem thêm video: Nhìn lại thảm kịch 11/9 (Nguồn: VTC14)

