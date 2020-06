Xuất thân bất ngờ của nữ Bộ trưởng Giáo dục Pháp đầu tiên

Bà Najat Vallaud-Belkacem chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Pháp hồi tháng 8/2014, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chính trị Pháp đảm nhiệm chức vụ này. Ảnh: Reuters. Trước đó, bà Najat Vallaud-Belkacem từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng khác trong bộ máy chính quyền Pháp. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2014, bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nữ quyền Pháp. Ảnh: Reuters. Bà cũng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành phố từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2014, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2014 và Phát ngôn viên Chính phủ từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2014. Ảnh: Reuters. Bà Najat từng làm phát ngôn viên trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Ségolène Royal năm 2007 và là phát ngôn viên cho cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ của Đảng Xã hội Pháp năm 2011. Ảnh: Reuters. Từ năm 2008, bà Najat là Ủy viên hội đồng thành phố Lyon, chịu trách nhiệm về các sự kiện lớn, đời sống cộng đồng và thanh niên. Ảnh: Reuters. Năm 2020, bà được bổ nhiệm làm "giáo sư liên kết" tại Đại học Bách khoa Mohammed VI ở Ben Guerir, Ma-rốc. Ảnh: Reuters. Bà Najat Vallaud-Belkacem là chính trị gia nổi tiếng ở nước Pháp, nhưng chắc hẳn ít ai biết rằng, nữ Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của nước Pháp từng có một tuổi thơ lao động vất vả để phụ giúp gia đình. Ảnh: Reuters. Bà Najat sinh ngày 4/10/1977 trong gia đình có 7 anh chị em tại vùng quê nghèo Bni Chiker ở Ma-rốc. Ảnh: Reuters. Từ nhỏ, Najat đã phải làm việc chăm chỉ để phụ giúp cha mẹ. Năm 4 tuổi, Najat rong ruổi trên những vùng đất khô cằn của Ma-rốc để chăn cừu và đi bộ hàng cây số mỗi ngày để lấy nước. Ảnh: Reuters. Năm 1982, Najat, khi đó 5 tuổi, cùng gia đình rời Ma-rốc để tới Pháp sinh sống. Gia đình bà định cư tại vùng ngoại ô của Amiens. Khi mới chuyển đến đây, Najat cảm thấy xa lạ và không biết nói tiếng Pháp. Ảnh: Wikipedia. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Najat chính thức nhập quốc tịch và trở thành công dân Pháp. Bà học ngành luật tại Đại học Amiens. Ảnh: SO. Tuy nhiên, Najat muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị nên tiếp tục theo học tại Viện Nghiên cứu Chính trị Paris. Bà tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Chính trị Paris năm 2002. Ảnh: The Guardian. Bà Najat tham gia Đảng Xã hội Pháp năm 2002 và gia nhập nhóm của Gérard Collomb – Thị trưởng thành phố Lyon lúc bấy giờ. Sau khi được bầu vào Hội đồng khu vực Rhone-Alpes năm 2004, bà giữ chức Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, nhưng từ chức vào năm 2008. Năm 2005, bà trở thành cố vấn cho Đảng Xã hội. “Hòa hợp những thứ tưởng như không thể hòa hợp” là phương châm sống của nữ Bộ trưởng Giáo dục Pháp Najat Vallaud-Belkacem. Ảnh: Independent. Mời độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Văn hóa Pháp dương tính với COVID-19 (Nguồn video: VTC Now)

