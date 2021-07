Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Động thái bất ngờ của Mỹ

Theo Reuters, Lầu Năm Góc ngày 11/7 cho biết một nhóm chuyên gia an ninh và thực thi pháp luật của Mỹ đang trên đường tới Haiti, xác định sự trợ giúp cần thiết của Washington cho quốc gia vùng Caribe này, sau vụ Tổng thống Haiti Jovenel Moise (ảnh) bị ám sát. Ảnh: Reuters.



“Hôm nay, một nhóm chuyên gia, chủ yếu đến từ Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI), đang tới Haiti nhằm xác định rõ xem chúng tôi có thể giúp ích được gì cho quá trình điều tra ( vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise)”, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby (ảnh) nói với Fox News Sunday hôm 11/7. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.



“Đây thực sự là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm lúc này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ xung quanh quá trình điều tra và tìm ra ai là thủ phạm, đồng thời bắt kẻ có tội phải chịu trách nhiệm”, ông Kirby nói trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Reuters.



Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden tiết lộ với Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh) sẽ nghe báo cáo từ nhóm chuyên gia khi họ trở về và “đưa ra quyết định về hành động tiếp theo". Ảnh: Reuters.



Hiện dư luận chưa rõ đội điều tra Mỹ sẽ ở lại Haiti trong bao lâu. Ảnh: Cảnh sát Haiti đứng gác bên ngoài sứ quán Mỹ ngày 9/7. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Bộ trưởng Bầu cử Haiti Mathias Pierre cho biết, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (ảnh) hôm 7/7, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph đã đề nghị Mỹ hỗ trợ an ninh. Ảnh: Reuters.



Cụ thể, Haiti đề nghị Mỹ giúp nước này bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và cảng do lo ngại lực lượng lính đánh thuê có thể sẽ phá hủy các cơ sở hạ tầng để gây bất ổn cho nước này sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise (ảnh). Ảnh: Reuters.



Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng khi đó khẳng định, Mỹ không có kế hoạch hỗ trợ quân sự vào thời điểm này. Thay vào đó, Mỹ sẽ cử nhân viên FBI và quan chức an ninh tới Haiti điều tra vụ Tổng thống Moise bị ám sát. Ảnh: Reuters.



"Mỹ vẫn tham gia và tham vấn chặt chẽ với các đối tác Haiti và quốc tế của chúng tôi để hỗ trợ người dân Haiti sau vụ Tổng thống nước này bị ám sát", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki (ảnh) cho biết tại cuộc họp báo hôm 9/7. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống bị ám sát: Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi (Nguồn video: VOV)

