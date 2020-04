Vì sao New York lại là tâm điểm bùng phát COVID-19 ở Mỹ?

Theo số liệu của Cơ quan Y tế thành phố New York, tính đến chiều tối 31/3 (giờ địa phương), thành phố này ghi nhận 1.096 người tử vong vì COVID-19. Hiện tại, chính quyền và giới chức y tế địa phương đang "quay cuồng" đối phó với dịch bệnh khi số ca mắc ngày càng tăng. (Nguồn ảnh: Reuters) Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết ông đã đề nghị Nhà Trắng cung cấp thêm nguồn lực, bao gồm 1.000 y tá, 350 nhà trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ từ các lực lượng vũ trang Mỹ, trong cuộc chiến chống COVID-19. Trước đó, ngày 25/3, Thị trưởng Bill de Blasio cảnh báo một nửa dân số thành phố này có thể sẽ bị nhiễm Covid-19. Nếu dự đoán của ông Blasio là chính xác, số ca mắc COVID-19 tại New York có thể lên tới 4,2 triệu người. Dự báo, tại bang New York, dịch COVID-19 sẽ lên tới đỉnh điểm trong khoảng 3 tuần nữa. Chính quyền thành phố đã lên kế hoạch xây dựng thêm 8 bệnh viện dã chiến để ứng phó với tình hình. Việc New York, một thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, trở thành "điểm nóng" COVID-19 nghiêm trọng nhất nước Mỹ khiến nhiều người bất ngờ. CNN đã liệt kê 4 nguyên nhân khiến New York trở thành "ổ dịch" tại Mỹ. Thứ nhất, New York là thành phố lớn và đông dân nhất nước Mỹ. Người dân nơi đây đi lại chủ yếu bằng tàu hỏa và tàu điện ngầm. Chính vì vậy, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh chóng ở nơi có mật độ dân cư cao như New York. Thứ hai, New York đã thực hiện tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng thí nghiệm,...đặc biệt ở những nơi đông đúc nhất để tìm người nhiễm COVID-19. Được biết, New York là bang đầu tiên có 28 phòng thí nghiệm công và tư nhân, bắt đầu xét nghiệm coronavirus từ ngày 13/3. Việc xét nghiệm trên quy mô lớn có thể cho thấy số ca bệnh nhiều hơn (so với các địa điểm khác ở Mỹ), song đây là biện pháp quan trọng để kiềm chế sự lây lan của virus. Thứ ba, cả Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng de Blasio đều chậm chạp trong việc quyết liệt đóng cửa các trường học, dừng các sự kiện và cấm tập trung đông người trong những ngày đầu dịch bùng phát. New York có trường hợp lây nhiễm đầu tiên vào ngày 2/3 tại New Rochelle, ngoại ô thành phố New York. Đến ngày 11/3, 216 trường hợp dương tính với COVID-19 được xác nhận và con số đó tăng lên 613 vào ngày 14/3. Tuy nhiên, phải đến ngày 18/3 khi có tới 2.300 ca lây nhiễm, New York mới ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và yêu cầu người lao động ở nhà bắt đầu từ ngày 22/3 khi có hơn 15.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Thứ tư, theo CNN, New York là điểm du lịch nổi tiếng toàn thế giới và là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Mỹ. Thống đốc Andrew Cuomo từng nói rằng nhiều người từ các nước có dịch đã tới New York và làm lây lan virus. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

