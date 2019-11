Triều cường đạt đỉnh trong 50 năm, thành phố Venice chìm trong biển nước

Theo The Guardian, mức triều cường cao nhất trong hơn nửa thế kỷ qua đang nhấn chìm nhiều công trình quan trọng tại thành phố Venice. Giới chức Venice cho biết triều cường đạt đỉnh 1,87 m vào tối 12/11 (giờ địa phương), chỉ sau mức kỷ lục 1,94 m vào năm 1966. (Nguồn ảnh: Reuters) Ngày 13/11, Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro tuyên bố tình trạng thảm họa và cảnh báo thiệt hại nghiêm trọng do triều cường cao thứ hai trong lịch sử đang đe dọa thành phố du lịch nổi tiếng của Italy. “Chúng tôi đề nghị chính phủ giúp đỡ. Đây là hậu quả của biến đổi khí hậu”, ông Brugnaro viết trên Twitter và cho biết thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu euro. Các quan chức cho biết, hơn 85% thành phố Venice đã bị ngập, trong đó có Vương cung thánh đường Thánh Mark. Đã có 2 người chết và 3 tàu chở khách công cộng ở Venice bị chìm trong đợt ngập nước này. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước ngập sâu và chảy như sông trên nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố. Nhiều trường học và bệnh viện phải đóng cửa. Giới chức cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi nhà nếu không cần thiết. Lực lượng tuần duyên Italy cũng triển khai các tàu để đảm nhận vai trò như xe cứu thương đường thủy, ván kê tạm thời được đặt để người dân và du khách đi lại. Được biết, Venice thường xuyên chịu cảnh ngập lụt trong năm nhưng những năm gần đây tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Thành phố này đang xây dựng hệ thống các hàng rào chắn di động để giảm bớt ảnh hưởng của thủy triều dâng nhưng dự án bị trì hoãn. Khu vực Quảng trưởng St.Mark ngập trong biển nước hôm 12/11. Các công nhân kê tấm ván tại khu vực quảng trường St. Mark ở Venice. Người phụ nữ cõng con nhỏ đi qua khu vực ngập lụt. Ngập lụt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương và các du khách. Mời độc giả xem video: Thành phố Venice của Italy chìm trong biển nước (Nguồn: CBS This Morning)

