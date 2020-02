Toàn cảnh vụ quân nhân xả súng 29 người chết rúng động Thái Lan

Vụ xả súng đẫm máu tại Thái Lan bắt đầu xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 8/2 tại Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok gần 250 km về phía đông bắc. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) Khi đó, kẻ xả súng được xác định là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma đã bắn chết chỉ huy của mình là Đại tá Anantharot Krasae, 48 tuổi, cùng hai người khác tại doanh trại quân đội Surathampithak. Sau đó, đối tượng này đánh cắp vũ khí, đạn dược và một chiếc xe Humvee rồi bỏ chạy. Binh sĩ này tiếp tục xả súng vào dân thường dọc theo tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở Muang. Nhiều người khác bị trúng đạn trong trung tâm thương mại. Hung thủ tiếp tục bắn vào một bình gas, gây ra tiếng nổ và đám cháy. Tối 8/2, lực lượng an ninh Thái Lan đã đột kích vào trung tâm thương mại Terminal 21, giúp hàng trăm người mắc kẹt thoát ra ngoài. Cảnh sát cũng đưa mẹ của nghi phạm từ nhà ở tỉnh Chaiyaphum đến Nakhon Ratchasima để thuyết phục tay súng cố thủ trong trung tâm này đầu hàng. Chiến dịch bắt giữ tay súng và lục soát trung tâm thương mại Terminal 21 kéo dài hơn 17 tiếng. Trong cuộc đấu súng với nghi phạm, một cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng và 2 nhân viên an ninh khác bị thương. "Kẻ xả súng Jakrapanth Thomma bị bắn chết lúc 9 giờ sáng ngày 9/2 (giờ địa phương)", một quan chức Thái Lan cho hay. Được biết, lực lượng an ninh Thái Lan đã giải cứu thêm 8 con tin sau khi hạ ngục tay súng. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho hay nguyên nhân vụ xả súng ban đầu được xác định là do xuất phát từ sự thù hằn liên quan đến một giao dịch đất đai mà trong đó hung thủ Thomma cảm thấy bị lừa. Theo Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha, đây là vụ xả súng chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan. Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng đã tới thành phố Korat để thăm hỏi, động viện những nạn nhân còn sống trong vụ xả súng. Người dân địa phương và các binh sĩ hiến máu tại một bệnh viện sau vụ xả súng hàng loạt tại Korat, Nakhon Ratchasima, ngày 8/2. Theo hãng thông tấn Reuters, tính đến hết ngày 9/2, ít nhất 29 người được xác định đã thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng tại Thái Lan cuối tuần qua. Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng tại Thái Lan (Nguồn video: Youtube)

Vụ xả súng đẫm máu tại Thái Lan bắt đầu xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 8/2 tại Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok gần 250 km về phía đông bắc. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) Khi đó, kẻ xả súng được xác định là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma đã bắn chết chỉ huy của mình là Đại tá Anantharot Krasae, 48 tuổi, cùng hai người khác tại doanh trại quân đội Surathampithak. Sau đó, đối tượng này đánh cắp vũ khí, đạn dược và một chiếc xe Humvee rồi bỏ chạy. Binh sĩ này tiếp tục xả súng vào dân thường dọc theo tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở Muang. Nhiều người khác bị trúng đạn trong trung tâm thương mại. Hung thủ tiếp tục bắn vào một bình gas, gây ra tiếng nổ và đám cháy. Tối 8/2, lực lượng an ninh Thái Lan đã đột kích vào trung tâm thương mại Terminal 21, giúp hàng trăm người mắc kẹt thoát ra ngoài. Cảnh sát cũng đưa mẹ của nghi phạm từ nhà ở tỉnh Chaiyaphum đến Nakhon Ratchasima để thuyết phục tay súng cố thủ trong trung tâm này đầu hàng. Chiến dịch bắt giữ tay súng và lục soát trung tâm thương mại Terminal 21 kéo dài hơn 17 tiếng. Trong cuộc đấu súng với nghi phạm, một cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng và 2 nhân viên an ninh khác bị thương. "Kẻ xả súng Jakrapanth Thomma bị bắn chết lúc 9 giờ sáng ngày 9/2 (giờ địa phương)", một quan chức Thái Lan cho hay. Được biết, lực lượng an ninh Thái Lan đã giải cứu thêm 8 con tin sau khi hạ ngục tay súng. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho hay nguyên nhân vụ xả súng ban đầu được xác định là do xuất phát từ sự thù hằn liên quan đến một giao dịch đất đai mà trong đó hung thủ Thomma cảm thấy bị lừa. Theo Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha, đây là vụ xả súng chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan. Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng đã tới thành phố Korat để thăm hỏi, động viện những nạn nhân còn sống trong vụ xả súng. Người dân địa phương và các binh sĩ hiến máu tại một bệnh viện sau vụ xả súng hàng loạt tại Korat, Nakhon Ratchasima, ngày 8/2. Theo hãng thông tấn Reuters, tính đến hết ngày 9/2, ít nhất 29 người được xác định đã thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng tại Thái Lan cuối tuần qua. Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng tại Thái Lan (Nguồn video: Youtube)