Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng giá vì bão tuyết kinh hoàng

Theo Daily Mail, bão tuyết đổ bộ vào nước Mỹ đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người những ngày qua. Trận bão đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người, trong đó có hai em nhỏ thiệt mạng khi chiếc xe chở các em bị lũ quét trong lúc cố gắng vượt qua một con suối ở ngoại ô Phoenix, bang Arizona. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Một người đàn ông 37 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô gần Cavour, Nam Dakota, cuối tuần trước sau khi chiếc xe của anh bị mất lái do đường trơn và rơi xuống vực. Khoảng 1.000 người ở thị trấn Tusayan, bang Arizona, đang sống trong tình cảnh mất điện và không có máy sưởi ấm vì bão tuyết. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Tusayan. Tuyết rơi dày tại các bang như Colorado, Utah và Arizona,... đã khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến. Theo thống kê, đã có ít nhất 600 chuyến bay bị hủy và hơn 4.000 chuyến bị hoãn lại trên toàn nước Mỹ do ảnh hưởng của bão tuyết. Tuần này, mưa tuyết, băng giá và gió mạnh được dự báo "càn quét" Bờ Tây và khu vực Đông Bắc nước Mỹ, đặc biệt là ở Chicago, Philadelphia, Boston và New York. Nhiều trường học và cơ quan chính quyền cũng phải đóng cửa. Tuyết rơi dày tới 60 cm khiến nhiều tuyến đường không thể đi lại được. Dự báo, bão tuyết sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tại nhiều khu vực ở nước Mỹ trong những ngày tới. Xe dọn tuyết trong một bãi đỗ xe ở phía tây Denver, Colorado. Một số khu vực gần Denver tuyết rơi dày tới 60 cm đúng dịp Lễ Lạ ơn. Một chiếc xe tải chở gia súc bị lật do đường trơn ở Buffalo, Nam Dakota. May mắn, tài xế không bị thương trong vụ tai nạn này. Tuyết rơi dày gần 60 cm đo được ở Gary New Duluth, Minnesota, ngày 30/11. Nước Mỹ chìm trong băng giá những ngày này. Con đường ngập lụt ở Owensboro, Kentucky, sau trận mưa lớn cuối tuần qua. Tuyết rơi dày khiến hoạt động di chuyển của người dân gặp khó khăn. Mời độc giả xem video bão tuyết tấn công nước Mỹ (Nguồn; Global News)

