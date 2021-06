Toàn cảnh bức tranh thế giới trong tháng 5/2021

Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại nhiều sự kiện thế giới xảy ra trong tháng 5/2021. Trong đó, xung đột Israel - Palestine leo thang từ ngày 10/5 khi Quân đội Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza liên tục tiến hành các vụ không kích đáp trả lẫn nhau. (Nguồn ảnh: Reuters) Ngày 21/5, Israel - Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt 11 ngày giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, hàng trăm người đã thiệt mạng và nhiều công trình bị phá hủy trong đợt giao tranh này. Tháng 5/2021, thế giới chứng kiến một cuộc đảo chính ở Mali. Ngày 24/5, Quân đội Mali đã tiến hành bắt giữ nhiều lãnh đạo cấp cao của nước này, trong đó có Tổng thống Mali Bah Ndaw (ảnh). Họ bị đưa đến một căn cứ quân sự ở Kati, ngoại ô thủ đô Bamako. Nguồn tin cho hay, ngày 26/5, hai nhà lãnh đạo của chính phủ lâm thời Mali là Tổng thống Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane đã tuyên bố từ chức. Được biết, Tổng thống Ndaw và Thủ tướng Ouane được bổ nhiệm để dẫn dắt chính phủ lâm thời Mali từ tháng 9/2020, với mục tiêu khôi phục hoàn toàn quyền điều hành dân sự trong vòng 18 tháng sau cuộc đảo chính năm đó. Trong tháng 5, bão Tauktae đã đổ bộ vào miền Tây Ấn Độ trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với dịch bệnh COVID-19. Bang Gujarat là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do bão Tauktae khi ít nhất 12 người tại bang này thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Bão Tauktae đã khiến chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 bị gián đoạn tại nhiều khu vực của Ấn Độ. Ngày 26/5, bão Yaas, mang theo gió mạnh và mưa lớn, lại tấn công các bang ở miền Đông Ấn Độ. Tính đến sáng 27/5, bão Yaas đã khiến 5 người dân Ấn Độ thiệt mạng và 1,2 triệu người phải sơ tán khỏi nơi cư trú. Nhiều vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại nước Mỹ trong tháng vừa qua. Trong đó, ít nhất 8 người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại thành phố San Jose, Mỹ, hôm 26/5. Nghi phạm cũng bỏ mạng trong vụ tấn công. Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong vụ sập khán đài giáo đường Do Thái của Israel ở Bờ Tây ngày 16/5. 78,66% cử tri Syria đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 26/5. Với 95,1% số phiếu ủng hộ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, qua đó tiếp tục lãnh đạo nước này thêm 7 năm. "Cảm ơn tất cả người dân Syria vì ý thức dân tộc của các bạn. Vì tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên Syria, từ ngày mai, chúng ta hãy bắt đầu chiến dịch xây dựng hy vọng, xây dựng đất nước Syria", ông Assad viết trên trang Facebook của chiến dịch tranh cử sau khi giành chiến thắng. Vào ngày 22/5, thảm họa núi lửa Nyiragongo phun trào gần thành phố Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã khiến ít nhất 31 người chết và hàng trăm người mất tích. Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đứt cáp treo xảy ra tại Piedmont - một khu du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Italy hôm 23/5. Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi xuất hiện tại tòa án hôm 24/5. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trực tiếp kể từ vụ chính biến ngày 1/2. Luật sư Thae Maung Maung cho biết bà Aung San Suu Kyi trông có vẻ có sức khỏe tốt. Thủ tướng Anh Boris Johnson, 56 tuổi, đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Carrie Symonds, 33 tuổi, vào ngày 29/5 trong một buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ Westminster ở thủ đô London. Mời độc giả xem thêm video: Xung đột Israel - Palestine bùng phát (Nguồn video: Vietnam Plus)

