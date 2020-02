Thế giới quay cuồng đối phó dịch bệnh COVID-19 như thế nào?

Dịch bệnh do virus corona chủng mới ( COVID-19) hiện nay đang ảnh hưởng đến 48 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và 1 phương tiện vận chuyển quốc tế là du thuyền Diamond Princess. (Nguồn ảnh: Reuters) Tính đến sáng 27/2, toàn thế giới ghi nhận 82.152 ca nhiễm COVID-19 và 2.798 ca tử vong. Trong đó, Trung Quốc, "ổ dịch" COVID-19 lớn nhất thế giới, có 78.497 người nhiễm bệnh với 2.735 ca tử vong. Tiếp đến là Hàn Quốc với hơn 1.500 ca nhiễm và 12 người tử vong. Ảnh: Nhân viên khử trùng một khu chợ truyền thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/2. Các quốc gia và vùng lãnh thổ kế tiếp có số người nhiễm bệnh cao là Italy, Nhật Bản, Iran, Singapore, Hong Kong, Mỹ, Thái Lan, Barain, Đài Loan, Đức, Kuwait, Australia... Ảnh: Người dân đeo khẩu trang khi đi bộ ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/2. Tình trạng dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng khiến các quốc gia trên thế giới phải khẩn trương thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh này. Được biết, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo quốc gia về dịch bệnh này, tạm thời ngừng các hoạt động công cộng, đóng cửa nhiều trường học và các cơ sở công cộng. Ảnh: Người dân đeo khẩu trang khi đi trên xe buýt ở thủ đô Seoul hôm 26/2. Ở Italy, hơn 10 thị trấn gần như bị phong tỏa, các trường học và trường đại học đã phải đóng cửa. Người dân được khuyến cáo ở nhà và cần sự cho phép đặc biệt để ra vào các khu vực được chỉ định. Ảnh: Người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi bộ trong ga tàu điện ngầm ở Milan. Các gian hàng trong một siêu thị ở Pioltello, gần Milan, trống trơn hôm 24/2 do người dân tích trữ lương thực. Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Iran, đặc biệt là tại thành phố Qom. Trước tình hình hiện nay, giới chức nước này đã quyết định đóng cửa tất cả trường học, kêu gọi đình chỉ các buổi sinh hoạt tôn giáo vô thời hạn trên địa bàn thành phố này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ đạo Bộ Y tế thành lập Ủy ban Quốc gia để quản lý dịch COVID-19, đồng thời ra lệnh đóng cửa các trường học và các cơ sở giáo dục ở 14 tỉnh, bao gồm cả ở thủ đô Tehran. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các cơ quan chính phủ phải khẩn trương chuẩn bị các quy chuẩn y tế và soạn thảo một kế hoạch toàn diện nhằm kiềm chế sự lây lan của virus corona. Tại Nga, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 ở ở Iran và Hàn Quốc, Nga đã ra thông báo triển khai hàng loạt biện pháp phòng dịch xâm nhập từ hai nước này. Tại Đức, với tổng số 27 ca nhiễm bệnh, chính phủ liên bang thông báo thành lập nhóm giải quyết khủng hoảng giữa các bộ ngành liên quan. Nhóm này do Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đứng đầu. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần "đón" dịch COVID-19. Đáng chú ý, thành phố San Francisco và quận Cam đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lo ngại sự bùng phát dịch bệnh. Hiện tại, Mỹ ghi nhận 60 ca nhiễm SARS-CoV-2. Mời độc giả xem thêm video: Công sở Trung Quốc vắng vẻ giữa bão dịch nCoV (Nguồn video: VTC1)

Dịch bệnh do virus corona chủng mới ( COVID-19) hiện nay đang ảnh hưởng đến 48 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và 1 phương tiện vận chuyển quốc tế là du thuyền Diamond Princess. (Nguồn ảnh: Reuters) Tính đến sáng 27/2, toàn thế giới ghi nhận 82.152 ca nhiễm COVID-19 và 2.798 ca tử vong. Trong đó, Trung Quốc, "ổ dịch" COVID-19 lớn nhất thế giới, có 78.497 người nhiễm bệnh với 2.735 ca tử vong. Tiếp đến là Hàn Quốc với hơn 1.500 ca nhiễm và 12 người tử vong. Ảnh: Nhân viên khử trùng một khu chợ truyền thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/2. Các quốc gia và vùng lãnh thổ kế tiếp có số người nhiễm bệnh cao là Italy, Nhật Bản, Iran, Singapore, Hong Kong, Mỹ, Thái Lan, Barain, Đài Loan, Đức, Kuwait, Australia... Ảnh: Người dân đeo khẩu trang khi đi bộ ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/2. Tình trạng dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng khiến các quốc gia trên thế giới phải khẩn trương thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh này. Được biết, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo quốc gia về dịch bệnh này, tạm thời ngừng các hoạt động công cộng, đóng cửa nhiều trường học và các cơ sở công cộng. Ảnh: Người dân đeo khẩu trang khi đi trên xe buýt ở thủ đô Seoul hôm 26/2. Ở Italy, hơn 10 thị trấn gần như bị phong tỏa, các trường học và trường đại học đã phải đóng cửa. Người dân được khuyến cáo ở nhà và cần sự cho phép đặc biệt để ra vào các khu vực được chỉ định. Ảnh: Người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi bộ trong ga tàu điện ngầm ở Milan. Các gian hàng trong một siêu thị ở Pioltello, gần Milan, trống trơn hôm 24/2 do người dân tích trữ lương thực. Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Iran, đặc biệt là tại thành phố Qom. Trước tình hình hiện nay, giới chức nước này đã quyết định đóng cửa tất cả trường học, kêu gọi đình chỉ các buổi sinh hoạt tôn giáo vô thời hạn trên địa bàn thành phố này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ đạo Bộ Y tế thành lập Ủy ban Quốc gia để quản lý dịch COVID-19, đồng thời ra lệnh đóng cửa các trường học và các cơ sở giáo dục ở 14 tỉnh, bao gồm cả ở thủ đô Tehran. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các cơ quan chính phủ phải khẩn trương chuẩn bị các quy chuẩn y tế và soạn thảo một kế hoạch toàn diện nhằm kiềm chế sự lây lan của virus corona . Tại Nga, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 ở ở Iran và Hàn Quốc, Nga đã ra thông báo triển khai hàng loạt biện pháp phòng dịch xâm nhập từ hai nước này. Tại Đức, với tổng số 27 ca nhiễm bệnh, chính phủ liên bang thông báo thành lập nhóm giải quyết khủng hoảng giữa các bộ ngành liên quan. Nhóm này do Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đứng đầu. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần "đón" dịch COVID-19. Đáng chú ý, thành phố San Francisco và quận Cam đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lo ngại sự bùng phát dịch bệnh. Hiện tại, Mỹ ghi nhận 60 ca nhiễm SARS-CoV-2. Mời độc giả xem thêm video: Công sở Trung Quốc vắng vẻ giữa bão dịch nCoV (Nguồn video: VTC1)