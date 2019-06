Thấy gì qua chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump?

Ngày 3/6, Tổng thống Trump đã đặt chân đến nước Anh, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II. Theo thông báo từ Nhà Trắng, mục đích chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump lần này là nhằm tái khẳng định mối quan hệ nhất quán và đặc biệt giữa Mỹ và Anh, cũng như thảo luận về nhiều vấn đề thời sự quốc tế quan trọng khác. Ảnh: YN. Trong chuyến công du kéo dài 3 ngày, Tổng thống Trump đã gặp Nữ hoàng Elizabeth II, hội đàm với Thủ tướng Theresa May và dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy tại thành phố Portsmouth. Ảnh: Reuters. Hoàng gia và Chính phủ Anh đã tổ chức nghi thức chào đón Tổng thống Trump vô cùng long trọng, trong đó có nghi thức bắn 41 phát đạn đại bác danh dự hôm 3/6. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump duyệt đội hình Vệ binh Hoàng gia Anh, sau đó ông cùng phu nhân Melania diện kiến Nữ hoàng Elizabeth tại Cung điện Buckingham. Ảnh: Reuters. Vợ chồng Tổng thống Trump đến nhà thờ Westminster nổi tiếng chiều 3/6 và đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm các liệt sĩ không tên. Ảnh: Reuters. Tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã dự quốc yến được tổ chức hoành tráng tại Cung điện Buckingham do Nữ hoàng Anh Elizabeth II chủ trì. Ảnh: Reuters. Đây là lần thứ 113 Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì một buổi quốc yến. Tờ Daily Mail tiết lộ, Hoàng gia Anh đã phải mất 6 tháng để lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi quốc yến chiêu đãi Tổng thống Trump. Tại quốc yến, Tổng thống Trump ca ngợi Nữ hoàng Anh Elizabeth II là "người phụ nữ vĩ đại, hiện thân của tinh thần yêu nước và phẩm giá". Ảnh: Reuters. Ngày 4/6, Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May. Ông tham dự buổi thảo luận bàn tròn với Thủ tướng May tại Điện St. James ở London. Ảnh: Reuters. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh, Tổng thống Donald Trump khẳng định hai nước sẽ có một thỏa thuận về Huawei nhằm tránh làm ảnh hưởng đến sự hợp tác chia sẻ thông tin tình báo song phương, đồng thời dành lời khen cho bà May. Ảnh: Reuters. Tối 4/6, Tổng thống Trump đã tổ chức bữa tiệc tại Winfield House, dinh thự của Đại sứ Mỹ ở thủ đô London. Tham dự buổi tiệc này có Thái tử Charles, Công nương Camilla, Thủ tướng Anh Theresa May cùng nhiều quan khách khác. Ảnh: Reuters. Ngày 5/6, Tổng thốngTrump đã cùng Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Thủ tướng Anh Theresa May, lãnh đạo 14 quốc gia khác và hàng chục nghìn người dân tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào bãi biển Normandy (6/6/1944 - 6/6/2019) được tổ chức tại thành phố Portsmouth. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ông cùng các vị nguyên thủ thế giới khác đã ký “Tuyên bố Ngày D”, cam kết sẽ tích cực làm việc cùng nhau tìm ra tiếng nói chung cho các vấn đề bất đồng. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump bắt tay các cựu chiến binh trong lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy ở Portsmouth. Ảnh: Reuters. Sau khi dự lễ kỷ niệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay đến Cộng hòa Ireland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 3 ngày tại Anh. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump thăm Anh (Nguồn: Daily Mail)

