Syria điều tiếp viện hùng hậu tới Đông Homs, quyết "báo thù" IS

Theo Al Masdar News ngày 26/6, Quân đội Syria đã triển khai lực lượng tiếp viện tới mặt trận Palmyra ở Đông Homs để đối phó với các cuộc đột kích thường xuyên của phiến quân IS. Ảnh: SANA. "Lực lượng chính phủ Damascus đã triển khai tiếp viện tới mặt trận Palmyra sau khi tổ chức khủng bố IS thường xuyên tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của họ tại vùng sa mạc nằm giữa thành phố cổ Palmyra và Al-Sukhnah", AMN đưa tin. Ảnh: SANA. Trước đó, hồi đầu tháng 5/2019, phiến quân IS được cho là đã sát hại hơn 120 binh sĩ Syria và các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF). Sau khi hứng chịu nhiều tổn thất, Quân đội Syria quyết định điều quân tới vùng sa mạc này để đập tan những cuộc tấn công của nhóm khủng bố. Ảnh: SANA. Tuy nhiên, Quân chính phủ Syria vẫn chưa thể "xóa sổ" hoàn toàn các phần tử IS vẫn lẩn trốn trong khu vực này. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, lực lượng chính phủ Damascus đã tăng cường tấn công nhằm vào căn cứ của nhóm thánh chiến ở vùng nông thôn phía đông bắc Latakia, trong đó có thị trấn Kabani. Ảnh: AMN. "Quân đội Syria dồn dập oanh kích căn cứ của phiến quân HTS và lực lượng Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP). Các binh sĩ chính phủ cũng tiến hành chiến dịch quân sự xung quanh Zuwayqat, Turkmen, và vùng núi Al-Akrad để ngăn chặn các tay súng khủng bố xâm nhập vào tuyến phòng thủ của họ", nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Còn tại Idlib, Không quân Nga tiến hành những đợt không kích đầu tiên trong tháng 6 nhằm vào căn cứ của phiến quân HTS ở phía nam thành phố và gần nhà tù trung tâm Idlib. Ảnh: AMN. "Các chiến đấu cơ Nga cũng trút mưa bom xuống các căn cứ của nhóm khủng bố HTS ở vùng nông thôn phía tây nam tỉnh Idlib. Cùng lúc, Quân đội Syria tấn công dồn dập căn cứ của lực lượng HTS và Jaysh al-Izza gần đỉnh đồi chiến lược Tal Malah. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân ở Latakia (Nguồn: Sputnik)

