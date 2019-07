Siêu bão Barry đổ bộ vào Mỹ, đường phố biến thành sông

Theo hãng thông tấn Reuters, siêu bão Barry, được cho là lớn nhất kể từ bão Katrina vào năm 2005, mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào bang Louisiana cuối tuần trước. (Nguồn ảnh: Reuters) "Bão nhiệt đới Barry là một cơn bão nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng. Trận lũ lụt kỷ lục có thể xảy ra", chuyên gia thời tiết Benjamin Schott, cho biết trong cuộc họp báo. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Louisiana và sẽ tung gói hỗ trợ thảm họa liên bang nếu cần thiết. Do ảnh hưởng của bão Barry, hàng nghìn người dân tại bang này đã phải sơ tán và nhiều khu vực đang bị cắt điện. Ngoài ra, nhiều chuyến bay đến và đi tại sân bay ở thành phố New Orleans đã bị hủy để đảm bảo an toàn. Đội cứu hộ và hàng nghìn binh lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai trên khắp bang Louisiana để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trận bão khiến nhiều người lo ngại nước sông Mississippi chảy qua New Orleans sẽ tràn bờ. Người dân lội qua con phố ngập lụt ở Mandeville, Louisiana, hôm 13/7. Nước lũ bủa vây một cửa hàng kinh doanh ở Mandeville. Người đàn ông đi dưới trời mưa gió ở New Orleans ngày 13/7. Cửa hàng của cô Robyn Iacona-Hilbert ở Mandeville bị nước lũ tấn công. Một nhà hàng phải tạm thời đóng cửa khi bão Barry đổ bộ vào New Orleans ngày 13/7. Hai người đàn ông đi qua con đường ngập nước ở Mandeville. Trước khi bão Barry ập tới, nhiều cư dân ở bang Louisiana đã đi sơ tán tránh bão. Herman Krom đặt những bao cát trước cửa hàng kinh doanh của ông tại New Orleans ngày 11/7. Mời độc giả xem thêm video về bão nhiệt đới Barry (Nguồn: Youtube)

Theo hãng thông tấn Reuters, siêu bão Barry, được cho là lớn nhất kể từ bão Katrina vào năm 2005, mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào bang Louisiana cuối tuần trước. (Nguồn ảnh: Reuters) "Bão nhiệt đới Barry là một cơn bão nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng. Trận lũ lụt kỷ lục có thể xảy ra", chuyên gia thời tiết Benjamin Schott, cho biết trong cuộc họp báo. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Louisiana và sẽ tung gói hỗ trợ thảm họa liên bang nếu cần thiết. Do ảnh hưởng của bão Barry , hàng nghìn người dân tại bang này đã phải sơ tán và nhiều khu vực đang bị cắt điện. Ngoài ra, nhiều chuyến bay đến và đi tại sân bay ở thành phố New Orleans đã bị hủy để đảm bảo an toàn. Đội cứu hộ và hàng nghìn binh lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai trên khắp bang Louisiana để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trận bão khiến nhiều người lo ngại nước sông Mississippi chảy qua New Orleans sẽ tràn bờ. Người dân lội qua con phố ngập lụt ở Mandeville, Louisiana, hôm 13/7. Nước lũ bủa vây một cửa hàng kinh doanh ở Mandeville. Người đàn ông đi dưới trời mưa gió ở New Orleans ngày 13/7. Cửa hàng của cô Robyn Iacona-Hilbert ở Mandeville bị nước lũ tấn công. Một nhà hàng phải tạm thời đóng cửa khi bão Barry đổ bộ vào New Orleans ngày 13/7. Hai người đàn ông đi qua con đường ngập nước ở Mandeville. Trước khi bão Barry ập tới, nhiều cư dân ở bang Louisiana đã đi sơ tán tránh bão. Herman Krom đặt những bao cát trước cửa hàng kinh doanh của ông tại New Orleans ngày 11/7. Mời độc giả xem thêm video về bão nhiệt đới Barry (Nguồn: Youtube)