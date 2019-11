Ông trùm truyền thông Mỹ định tranh cử tổng thống là ai?

Ngày 7/11, truyền thông Mỹ đưa tin tỷ phú Michael Bloomberg đang chuẩn bị tham gia cuộc đua trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: NYP.



Theo các nguồn tin, ông Bloomberg đã cử các thành viên trong đội ngũ của mình tới bang Alabama để xin những chữ ký cần thiết cho việc đăng ký tranh cử trước hạn chót 8/11. Ảnh: BBC.



Hồi đầu năm, ông Bloomberg tuyên bố sẽ không ra tranh cử sơ bộ để làm ứng viên Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống năm 2020. Ảnh: ABS-CBN News.



Tuy nhiên, việc tỷ phú Bloomberg vừa hoàn thành đăng ký ở Alabama là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông đã sẵn sàng để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau. Ảnh: IT. Ông Michael Bloomberg sinh ngày 14/2/1942 tại Boston, Massachusetts, Mỹ. Gia đình của ông là người Do Thái. Ảnh: NZ. Ông từng theo học tại Đại học Johns Hopkins và tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ sư điện vào năm 1964. Năm 1966, ông tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard với bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ảnh: DN.



Trước đây, ông từng là đảng viên Đảng Dân chủ nhưng chuyển sang Đảng Cộng hòa vào năm 2001 rồi thắng cử chức Thị trưởng thành phố New York. Ảnh: BT.



Ông rời Đảng Cộng hòa vào năm 2007 rồi tranh cử nhiệm kỳ thị trưởng thứ ba vào năm 2009 như một chính trị gia độc lập. Ông giữ chức Thị trưởng New York đến tháng 12/2013. Ảnh: MS.



Ông Bloomberg, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Bloomberg, là một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Ảnh: PF.



Tính đến tháng 11/2019, tài sản ròng của tỷ phú Bloomberg ước tính là 57,1 tỷ USD. Ông là người giàu thứ 9 ở Mỹ và đứng thứ 14 trên thế giới. Ảnh: Medium. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump sẽ bị điều tra luận tội (Nguồn: VTV1)

