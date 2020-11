Ông Biden muốn làm gì để thay đổi kinh tế Mỹ?

Ngày 7/11, ông Biden được các hãng truyền thông lớn của Mỹ "xướng tên" là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, qua đó sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: NYP.



Nếu chính thức nhậm chức vào tháng 1/2021, mục tiêu hàng đầu của ông Biden được cho là đối phó với đại dịch COVID-19 cũng như đưa kinh tế nước Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Ảnh: Independent.



Điều này được thể hiện rõ trong bài phát biểu của ông Biden hôm 7/11: "Chúng ta không thể khôi phục nền kinh tế, khiến nước Mỹ trở nên tươi trẻ trở lại hay tận hưởng những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời cho đến khi chúng ta kiểm soát được đại dịch này". Ảnh: CNBC.



Hãng Reuters dẫn thông tin do trợ lý hàng đầu của ông Biden cung cấp ngày 16/11 cho hay, trong tuần này, các cố vấn khoa học của ông Biden sẽ gặp gỡ vào trao đổi với các công ty dược phẩm đang phát triển vắc xin ngừa COVID-19 để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng rộng rãi trong nước. Ảnh: VF.



Kế hoạch đối phó với đại dịch COVID-19 của ông Biden sẽ đảm bảo những người bị nhiễm COVID-19 hoặc những người đang chăm sóc bệnh nhân COVID-19 vẫn được trả lương nếu nghỉ phép; giãn nợ đối với các khoản vay dành cho sinh viên liên bang; cung cấp các khoản vay không lãi suất đối với các doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19…



Cùng với việc giải quyết đại dịch COVID-19, ông Biden dự kiến cũng sẽ triển khai các kế hoạch nhằm phục hồi nền kinh tế suy thoái. Ảnh: WSJ.



Theo The Sun, một trong những chính sách kinh tế của ông Biden là sẽ thực hiện chương trình "Mua hàng của Mỹ", dự kiến tạo ra 5 triệu việc làm mới. Theo chương trình này, chính phủ sẽ chi 400 tỷ USD để mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ. Ông Biden cũng sẽ thực hiện tăng hơn gấp đôi mức lương tối thiểu liên bang lên 15 USD/giờ. Ảnh: CNBC.



Ngoài ra, ông Biden được cho là sẽ thực hiện hóa kế hoạch cơ sở kéo dài trong 10 năm, trị giá 1.300 tỷ USD. Được biết, trong chiến dịch tranh cử, ứng viên Đảng Dân chủ đã đưa ra kế hoạch cơ sở hạ tầng này với mục tiêu sẽ đưa Mỹ đến tương lai không phát thải khí nhà kính và mở rộng việc làm cho tầng lớp trung lưu. Ảnh: ADN.



Các khoản chi bao gồm 400 tỷ USD cho một chương trình liên bang mới về nghiên cứu và đổi mới năng lượng sạch, 100 tỷ USD để hiện đại hóa trường học, 50 tỷ USD để sửa chữa cầu đường và đường cao tốc trong năm đầu tiên nắm quyền, 20 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng ở nông thôn và 10 tỷ USD cho các dự án phục vụ các khu vực nghèo đói. Ảnh: NBC News.



Ông Biden dự kiến sẽ đảo ngược một phần chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống Trump nhằm gia tăng doanh thu liên bang bằng cách tăng thuế đối với các công ty và những hộ có gia đình có thu nhập cao. Ảnh: The Verge.





Ông có kế hoạch tăng thuế thu nhập cá nhân lên mức cao nhất 39,6%, từ mức mức 37%; áp thuế an sinh xã hội với người có thu nhập trên 400.000 USD; thuế thặng dư vốn và đánh thuế tối thiểu 15% với thu nhập sổ sách của các công ty lớn. Thuế suất đối với lợi nhuận thu được từ các công ty con ở nước ngoài của các công ty Mỹ sẽ tăng gấp đôi, lên 21%. Ảnh: Time.



Theo Trung tâm Chính sách Thuế, các đề xuất thuế của ông Biden sẽ giúp tăng thu ngân sách thêm 4.000 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2030. Ảnh: CA.



Trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, theo chuyên gia Mark Zandi của Moody’s, ông Biden vẫn giữ thái độ cứng rắn với Bắc Kinh, nhưng sẽ gây áp lực với Trung Quốc không phải bằng cách đơn phương gây thương chiến, mà sẽ thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh: DFP.



Chuyên gia Zandi cũng dự đoán, đến năm 2023, toàn bộ các khoản thuế phí sẽ được dỡ bỏ. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng chi phí lên người tiêu dùng trong nước (Mỹ) và khiến Trung Quốc dỡ bỏ các thuế phí “trả đũa” khỏi hàng hóa Mỹ, góp phần cải thiện ngành sản xuất trong nước (Mỹ) và xuất khẩu. Mời độc giả xem thêm video: Ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

