Nhìn lại vụ tấn công khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo 5 năm trước

Ngày 7/1/2015, hai nghi phạm Said Kouachi, 34 tuổi (phải) và Cherif Kouachi, 32 tuổi (trái), đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Daily Mail.



Cụ thể, hai anh em tay súng Hồi giáo cực đoan Said và Cherif Kouachi bịt mặt mang theo súng xông vào các phòng làm việc của tòa soạn báo Charlie Hebdo và nã đạn làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một số họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của Pháp, và nhiều người khác bị thương. Ảnh: Daily Mail.



Sau đó, hai tay súng rời khỏi tòa nhà và lên xe tẩu thoát cùng tên thứ 3 chờ sẵn tại ô tô. Chúng tự xưng là thành viên của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Ảnh: Daily Mail.



Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hộ được điều tới hiện trường. Ảnh: AP.



Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Pháp đã mở cuộc truy lùng hai nghi phạm tại vùng Corcy, miền bắc nước Pháp. Sau hai ngày, Said và Cherif Kouachi đã bị bao vây ở một khu công nghiệp bên ngoài Paris và bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Ảnh: AP.



Cùng thời gian đó, Amedy Coulibaly (ảnh), người quen của anh em Kouachi, thực hiện vụ bắt giữ con tin trong một siêu thị thực phẩm ở Paris. Hắn đã giết hại bốn người, tất cả đều là người Do Thái, trước khi bị cảnh sát nổ súng bắn chết.



Tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ tấn công trên, tuyên bố hành động này nhằm "trừng phạt việc tạp chí đã đăng hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed". Ảnh: Reuters.



Ngày 7/1/2015, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà báo và tờ báo này. Ảnh: Getty.



Tổng thống Pháp khi đó là ông Francois Hollande đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng. Ảnh: Getty.



Sau vụ việc, tạp chí Charlie Hebdo chi tới 1-1,5 triệu euro/năm (1,2-1,8 triệu USD/năm) để bảo vệ an ninh các văn phòng của họ nay đã được đặt tại những địa điểm bí mật. Tuy nhiên, các phóng viên và biên tập viên của tạp chí vẫn thường bị đe dọa giết hại. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Anh hồi năm 2017 (Nguồn video: VTV)

Ngày 7/1/2015, hai nghi phạm Said Kouachi, 34 tuổi (phải) và Cherif Kouachi, 32 tuổi (trái), đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Daily Mail.



Cụ thể, hai anh em tay súng Hồi giáo cực đoan Said và Cherif Kouachi bịt mặt mang theo súng xông vào các phòng làm việc của tòa soạn báo Charlie Hebdo và nã đạn làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một số họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của Pháp, và nhiều người khác bị thương. Ảnh: Daily Mail.



Sau đó, hai tay súng rời khỏi tòa nhà và lên xe tẩu thoát cùng tên thứ 3 chờ sẵn tại ô tô. Chúng tự xưng là thành viên của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Ảnh: Daily Mail.



Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hộ được điều tới hiện trường. Ảnh: AP.



Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Pháp đã mở cuộc truy lùng hai nghi phạm tại vùng Corcy, miền bắc nước Pháp. Sau hai ngày, Said và Cherif Kouachi đã bị bao vây ở một khu công nghiệp bên ngoài Paris và bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Ảnh: AP.



Cùng thời gian đó, Amedy Coulibaly (ảnh), người quen của anh em Kouachi, thực hiện vụ bắt giữ con tin trong một siêu thị thực phẩm ở Paris. Hắn đã giết hại bốn người, tất cả đều là người Do Thái, trước khi bị cảnh sát nổ súng bắn chết.



Tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ tấn công trên, tuyên bố hành động này nhằm "trừng phạt việc tạp chí đã đăng hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed". Ảnh: Reuters.



Ngày 7/1/2015, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà báo và tờ báo này. Ảnh: Getty.



Tổng thống Pháp khi đó là ông Francois Hollande đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng . Ảnh: Getty.



Sau vụ việc, tạp chí Charlie Hebdo chi tới 1-1,5 triệu euro/năm (1,2-1,8 triệu USD/năm) để bảo vệ an ninh các văn phòng của họ nay đã được đặt tại những địa điểm bí mật. Tuy nhiên, các phóng viên và biên tập viên của tạp chí vẫn thường bị đe dọa giết hại. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Anh hồi năm 2017 (Nguồn video: VTV)