Nhìn lại những thảm họa hàng không kinh hoàng nhất thế giới năm 2020

Trong tháng 1/2020, thế giới chứng kiến một trong những thảm họa hàng không thảm khốc xảy ra khi chiếc máy bay Boeing 737 số hiệu PS752 của hãng hàng không Ukraine International chở 170 người đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini, Iran, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8/1 (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Daily Mail/RT/Twitter/Reuters/AP) Chiếc máy bay rơi khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran (Iran) đến Kiev (Ukraine). Người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp của Iran sau đó xác nhận với hãng Tasnim rằng toàn bộ người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi Quân đội Iran nã hàng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Iraq nhằm đáp trả vụ không kích trước đó của Washington nhằm vào sân bay ở Baghdad (Iraq) khiến tướng Iran Soleimani thiệt mạng hôm 3/1. Theo báo cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran (CAO), hai tên lửa khai hỏa liên tiếp từ một đơn vị phòng không đã bắn hạ chiếc Boeing 737 Boeing 737 số hiệu PS752 hôm 8/1 do họ nhầm phi cơ là tên lửa hành trình. Hồi tháng 2/2020, ít nhất 3 người thiệt mạng và 179 người khác bị thương khi chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Pegasus Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) bị trượt khỏi đường băng ở sân bay quốc tế Sabiha Gokcen tại thành phố Istanbul, vỡ làm 3 phần và bốc cháy. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ và y tế khẩn trương được triển khai tới hiện trường. Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập đám cháy trên máy bay. Chiếc Boeing 737 gặp sự cố khi đang trên hành trình di chuyển từ thành phố cảng Izmir tới sân bay Sabiha Gokcen của Istanbul. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do điều kiện thời tiết xấu nên chiếc máy bay đã không thể tiếp đất như thông thường. Ngày 22/5, chiếc máy bay mang số hiệu PK 8303 của hãng hàng không quốc tế Pakistan đã bị rơi xuống khu dân cư sau khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi nhưng không thành. Các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân trong khi một số máy bay trực thăng cũng được huy động tới hiện trường để dập tắt đám cháy trong vụ tai nạn. Chính quyền Pakistan sau đó xác nhận ít nhất 97 người thiệt mạng và 2 người sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này. Theo một đoạn ghi âm đăng tải trên trang điện tử liveatc.net, phi công máy bay gặp nạn đã thông báo với đài kiểm soát không lưu về việc các động cơ bị mất nguồn điện và phát đi tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay rơi. Tối 7/8, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Air India Express đã bị trượt đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Calicut, bang Kerala của Ấn Độ, và sau đó máy bay vỡ làm đôi. Được biết, chiếc máy bay mang số hiệu IX1344 chở 190 người gặp nạn khi đang trong hành trình từ Dubai tới Calicut. Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn máy bay này đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, gồm phi công, và 123 người khác bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra giữa lúc trời mưa to và tầm nhìn kém. Mời độc giả xem thêm video về thảm họa rơi máy bay tại Pakistan (Nguồn video: VTV)

