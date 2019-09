Nhật-Hàn tan hoang sau khi bão Tapah càn quét

Theo Japan Times, bão Tapah mang theo những cơn gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào Nhật Bản cuối tuần qua. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo gió mạnh, sóng cao và sạt lở đất do mưa lớn sẽ xảy ra tại các khu vực phía tây nước này hôm 23/9. Ảnh: Daily Mail. Do ảnh hưởng của bão Tapah, nhiều chuyến tàu của Công ty đường sắt Kyushu và hơn 400 chuyến bay nội địa bị hủy hôm 22/9. Ảnh: AP. Trước đó, ngày 21/9, bão quét qua đảo ở tỉnh Okinawa khiến ít nhất 19 người bị thương trong khi hàng chục nghìn hộ gia đình bị cắt điện. Ảnh: Kyodo. Hai người bị thương ở Nobeoka, tỉnh Miyazaki, hôm 22/9. Khoảng 6.000 hộ gia đình trong thành phố này không có điện. Ảnh: NHK. Theo The Sun, hơn 2.000 người dân đã được lệnh sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Ảnh: NHK. Nhà ga Nobeoka cũng trải qua sự cố mất điện. Dự báo, đến 18h chiều ngày 23/9, lượng mưa đo được tại Shikoku lên tới 300 mm, ở Tokai là 200 mm và ở bắc Kyushu là 180 mm. Ảnh: Phys. Ngoài việc ảnh hưởng tới một số khu vực của Nhật Bản, ngày 22/9, bão Tapah cũng càn quét qua một số khu vực miền Nam Hàn Quốc, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng do ngôi nhà hai tầng bị sập và nhiều người khác bị thương. Ảnh: EPA. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay cũng đã bị hủy do ảnh hưởng của bão. Ảnh: EPA. Con đường ngập nước tại một khu nghỉ dưỡng trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: EPA. Du thuyền dạt vào bờ ở Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: EPA. Mưa lớn khiến mực nước của một con sông ở Daegu dâng cao. Ảnh: EPA. Những con thuyền đánh cá neo đậu tại cảng ở Yeosu trước khi bão Tapah ập tới. Ảnh: EPA. Mời độc giả xem video: Bão Tapah đổ bộ vào Hàn Quốc cuối tuần qua (Nguồn: Arirang News)

