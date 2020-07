Nguồn cơn nào khiến Mỹ-Trung đóng cửa lãnh sự quán của nhau?

Ngày 21/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston (bang Texas). Ảnh: AP.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus khẳng định việc yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston nhằm “bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ”. Ảnh: CNN.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là “ổ gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ”. Ảnh: Reuters.



Trong thông cáo được phát ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã tiến hành "các hoạt động gián điệp và chiến dịch gây ảnh hưởng phi pháp trên khắp nước Mỹ, chống lại các quan chức và công dân Mỹ". Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận những cáo buộc này. Ảnh: Nhân viên FedEx di chuyển các thùng đồ từ bên trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston ra xe hôm 23/7. Ảnh: AP.



Có ý kiến cho rằng cáo buộc trên của Mỹ "hơi thừa" vì trong các cơ quan ngoại giao, ít nhiều sẽ có các nhân viên tình báo đội lốt. Việc các cơ quan ngoại giao nước ngoài thu thập tin tình báo ở nước tiếp nhận được cho là chuyện ngầm nhưng gần như hiển nhiên. Ảnh: Lối vào lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đóng kín hôm 24/7. Ảnh: Reuters.



Theo các quan chức cấp cao của Mỹ, hoạt động gián điệp do các phái đoàn ngoại giao Trung Quốc thực hiện diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động ở lãnh sự quán tại Houston đã vượt qua ranh giới “có thể chấp nhận được”. Ảnh: Reuters.



Trong khi đó, theo chuyên gia Huang Jing của Trung Quốc, lý do khiến Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán là do Bắc Kinh không đồng ý cho Washington mở cơ quan lãnh sự ở khu vực phía tây Trung Quốc, cụ thể là Tây Tạng. Ông Huang nhận định, động thái của Mỹ là nhằm gây áp lực, buộc Bắc Kinh đồng ý cho Washington mở lãnh sự quán tại Tây Tạng. Ảnh: Reuters.



Đáp trả, Bắc Kinh ngày 24/7 yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), cáo buộc các nhân viên tại cơ sở ngoại giao này can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc. Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô bị đóng cửa hôm 27/7. Ảnh: Reuters.



Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là sự đáp trả "chính đáng và cần thiết", sau khi Washington yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Ảnh: Reuters.



Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng cáo buộc "Một số nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đã có những hoạt động không phù hợp với thân phận, can thiệp công việc nội bộ và gây tổn lại cho lợi ích an ninh của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhiều lần giao thiệp và Mỹ hiểu rõ điều này”. Ảnh: VOV.



"Ngoại giao là có qua có lại. Tình thế hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ là điều mà Trung Quốc không muốn thấy", ông Uông nói, đồng thời kêu gọi Mỹ thu hồi quyết định để "đưa quan hệ song phương trở lại bình thường". Ảnh: BNG Trung Quốc. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ có thể đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc (Nguồn video: VTC Now)

