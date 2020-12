Ngỡ ngàng khoảnh khắc đón năm mới 2021 trái ngược trên thế giới

Để chào đón năm mới 2021, nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức màn bắn pháo hoa ấn tượng và nhiều hoạt động khác. Trong đó, người dân ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga đón năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: TASS. Đông đảo người dân theo dõi màn bắn pháo hoa ở trung tâm Vladivostok trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: Reuters. Tại New Zealand, một trong những quốc gia đầu tiên đón năm mới, màn bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng kéo dài 5 phút đã diễn ra tại Cầu cảng Auckland và Tháp Sky vào đúng khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: AP. Tại Australia, thành phố Sydney chỉ tổ chức bắn pháo hoa và người dân không được phép tụ tập đông người để đề phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh: AP. Hàng nghìn người dân Triều Tiên đã đổ về khu vực quảng trường Kim Nhật Thành để xem lễ thượng cờ và bắn pháo hoa chào đón năm mới 2021. Tất cả đều nghiêm túc đeo khẩu trang, hân hoan trong bầu không khí lễ hội. Ảnh chụp màn hình. Ngoài ra, người dân Triều Tiên cũng được thưởng thức các màn biểu diễn văn nghệ mừng đất nước và xuân mới. Ảnh: Reuters. Màn bắn pháo hoa mừng năm mới ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters. Người dân ở Vũ Hán, nơi từng là "tâm dịch" COVID-19 ở Trung Quốc, tập trung đón năm mới 2021. Trong khoảnh khắc giao thừa, họ đồng loạt thả bóng bay lên trời. Có thể thấy, cuộc sống ở Vũ Hán gần như đã trở lại bình thường. Lễ hội ánh sáng, thay vì bắn pháo hoa, mừng năm mới ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters. Người dân tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) theo dõi pháo hoa bắn ra từ tòa nhà Taipei 101 trong đêm giao thừa. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, không khí đón giao thừa tại một số nơi yên ắng hơn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Quảng trường vắng bóng người ở thủ đô Jakarta, Indonesia, trong đêm giao thừa. Ảnh: Reuters. Một con đường vắng bóng người qua lại ở Seoul (Hàn Quốc) trong đêm giao thừa. Ảnh: Reuters. Người dân Hàn Quốc đón chào năm mới 2021 trên núi Namsan, Seoul. Ảnh: Reuters. Lễ đánh chuông chào năm mới tại chùa Sensoji, Nhật Bản. Được biết, các hoạt động và lễ hội mừng năm mới tại Nhật Bản vào đầu năm 2021 sẽ bị hạn chế do đại dịch COVID-19. Người dân đeo khẩu trang đi lễ đền Senso-ji ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Người dân Singapore theo dõi màn trình diễn ánh sáng tại Vịnh Marina đêm giao thừa. Singapore đã hủy bỏ bắn pháo hoa do đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2021 ở Sydney, Australia (Nguồn video: Youtube/ABC)

