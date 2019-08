Lùm xùm Hoàng tử Anh được “mát-xa” trong nhà tỷ phú ấu dâm

Theo The Guardian, đoạn email trao đổi giữa nhà văn Evgeny Morozov và John Brockman, một đại diện văn chương người Mỹ, mới được công bố trên tạp chí New Republic đã tiết lộ việc Hoàng tử Anh Andrew (trái) từng đến căn hộ của tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein (phải) ở New York và được một cô gái trẻ mát-xa chân hồi năm 2013. Ảnh: Insider.



Cụ thể, vào ngày 12/9/2013, Brockman đã đến thăm nhà tỷ phú Jeffrey Epstein ở Manhattan và nhìn thấy một người mà ông cho là Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York. Ảnh: NYP.



"Lần cuối tôi đến thăm nhà của ông ta (Epstein), tôi bước vào, thấy ông ấy mặc áo nỉ và một người đàn ông Anh mặc vest đang được hai cô gái trẻ người Nga ăn mặc đẹp mát-xa chân", Brockman kể lại. Ảnh: The Week.



"Sau khi nói về an ninh mạng, người đàn ông Anh có tên Andy đã bình luận về chính quyền Thụy Điển và các cáo buộc chống lại Julian Assange", trích nội dung trong đoạn email của Brockman. Ảnh: MN.



"Tôi nhận ra rằng người được Irina mát-xa chân chính là Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York", Brockman khẳng định. Ảnh: HU.



Tuy nhiên, phía Hoàng gia Anh liên tục bác bỏ mọi cáo buộc về mối quan hệ giữa Hoàng tử Andrew và tỷ phú Epstein. Điện Buckingham cho biết Hoàng tử Andrew cảm thấy kinh hoàng trước những báo cáo gần đây về tội phạm của tỷ phú Epstein và khinh bỉ hành vi bóc lột con người, đồng thời phản đối những hành động gớm ghiếc đó. Ảnh: Sky.



Về phần mình, Hoàng tử Anh Andrew cũng khẳng định ông không có bất kỳ liên quan nào với Epstein. Ông được cho là gặp Epstein vào cuối những năm 1990 thông qua sự giới thiệu của bạn gái vị tỷ phú khi đó là bà Ghislaine Maxwell. Ảnh: LT.



Đoạn email trao đổi này được tiết lộ gần hai tuần sau khi tỷ phú Jeffrey Epstein (ảnh) tự tử trong phòng giam ngày 10/8 tại New York trong thời gian bị giam giữ để chờ xét xử. Ảnh: NYP.



Được biết, tỷ phú Epstein bị truy tố hai tội danh gồm cầm đầu đường dây mại dâm trẻ vị thành niên và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ảnh: NYP.



Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 2002-2005, Epstein đã dụ dỗ các bé gái trong độ tuổi vị thành niên đến thăm các biệt thự của ông ta, sau đó trả cho các nạn nhân hàng trăm USD mỗi người để lạm dụng tình dục họ. Ảnh: CBS News. Mời độc giả xem thêm video về tỷ phú Jeffrey Epstein (Nguồn: Youtube)

