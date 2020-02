Kịch tính cuộc đột kích tiêu diệt kẻ xả súng đẫm máu tại Thái Lan

Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ngày 9/2 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 27 người thiệt mạng, gồm cả thủ phạm, và 57 người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng tại Thái Lan vừa qua. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Kẻ xả súng được xác định là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, đã bị bắn chết tại trung tâm thương mại Terminal 21 ở Nakhon Ratchasima sau cuộc "giằng co" kéo dài 17 giờ với lực lượng an ninh Thái Lan. "Jakrapanth Thomma bị bắn chết lúc 9 giờ sáng ngày 9/2 (giờ địa phương)", một quan chức Thái Lan cho hay. Được biết, trong số những người thiệt mạng khi đột kích truy bắt thủ phạm có một lính biệt kích Thái Lan. Ngoài ra, 9 nạn nhân bị thương đang được phẫu thuật. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho hay nguyên nhân vụ xả súng ban đầu được xác định là do xuất phát từ sự thù hằn liên quan đến một giao dịch đất đai mà trong đó hung thủ Thomma cảm thấy bị lừa. Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng đã tới thành phố Korat để thăm hỏi, động viện những nạn nhân còn sống trong vụ xả súng. Người dân được sơ tán đến nơi an toàn khi vụ xả súng xảy ra. Hai binh sĩ Thái Lan trong trung tâm thương mại Terminal 21 khi truy bắt kẻ xả súng làm 25 người thiệt mạng. Lực lượng an ninh Thái Lan đưa một người ra khỏi trung tâm Terminal 21. Một nạn nhân bị thương được nhân viên y tế sơ cứu. Người dân vội vàng sơ tán khỏi trung tâm thương mại Terminal khi vụ tấn công xảy ra và tay súng cố thủ trong trung tâm này. Mời độc giả xem video về vụ xả súng tại Thái Lan (Nguồn video: Youtube)

