Kế hoạch răn đe Trung Quốc của Mỹ: Ông Biden "chơi rắn" hay "hù dọa"?

Al Jazeera dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 18/2 cho biết, tại cuộc họp trực tuyến đầu tiên với các nhà lãnh đạo G7 trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden (ảnh) sẽ thảo luận các kế hoạch đối phó đại dịch COVID-19, phục hồi nền kinh tế thế giới cũng như đối phó thách thức từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters.



Tổng thống Biden dự định thúc giục các đồng minh chống lại những hành động và chính sách của Trung Quốc mà ông cho là "lạm dụng kinh tế và đi ngược lại các giá trị chung". Ảnh: Reuters.



Giới chuyên gia dự đoán, chính quyền ông Biden sẽ "mạnh tay" với Trung Quốc bằng những hành động cụ thể, chứ không phải là những lời cảnh báo suông. Ảnh: Reuters.



"Tôi nghĩ không có gì phải nghi ngờ rằng chính quyền ông Biden sẽ rất cứng rắn đối với Trung Quốc. Điều đó là rõ ràng, bởi lưỡng đảng ở Mỹ đang có sự đồng lòng mạnh mẽ rằng đã đến lúc Mỹ đứng lên chống Trung Quốc", nhà cựu ngoại giao Singapore Kishore Mahbubani từng nhận định trên CNBC. Ảnh: Khu vực Điện Capitol ngày 18/1/2021. Ảnh: Getty.



Trước đó, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Biden đã coi Trung Quốc là "đối thủ nghiêm trọng nhất" của Mỹ. Và những động thái của Mỹ gần đây được xem là dấu hiệu cho thấy Washington sẽ không mềm mỏng với Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.



Hôm 17/2, khu trục hạm USS Russell của Hải quân Mỹ đã đi qua các bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, trong hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Ảnh: Tàu khu trục USS Russell của Mỹ. Ảnh: DVIDS.



Đây là động thái mới nhất từ Mỹ nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, tàu hải quân USS John S McCain của Mỹ cũng đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp). Ảnh: Tàu khu trục USS John S. McCain. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hôm 4/2, tàu khu trục John S. McCain đã di chuyển qua eo biển Đài Loan - động thái mà Hải quân Mỹ xem như cách thể hiện "cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Ảnh: Tầm nhìn từ trên boong tàu USS John S. McCain. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Được biết, các hoạt động của tàu chiến Mỹ vào ngày 4 và 5/2 diễn ra sau khi oanh tạc cơ và tiêm kích Trung Quốc bị tố mô phỏng hoạt động bám bắt, phóng tên lửa vào tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ hoạt động trên Biển Đông hôm 23/1. Ảnh chụp trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ngày 20/1. Ảnh: Hải quân Mỹ.

"Những động thái quân sự gần đây báo hiệu với Trung Quốc rằng Mỹ dưới thời chính quyền Biden tiếp tục coi Bắc Kinh là một thách thức, mặc dù họ có thể giải quyết theo những cách khác với ông Donald Trump", Tiến sĩ Collin Koh Swee Lean, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore (RSIS), bình luận. Ảnh: Tổng thống Biden. Ảnh: ABC News.



"Thông điệp của Mỹ là dưới thời chính quyền Biden, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các cam kết và bảo vệ lợi ích của mình", Bonnie Glaser, chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói. Ảnh: AP.



"Mỹ vẫn kiên quyết duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực. Chính quyền Biden phát đi một thông điệp mạnh mẽ rằng họ không có ý định để vị trí lãnh đạo của mình ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương dễ dàng rơi vào tay Trung Quốc" là nhận định của Tiến sĩ Andrew Phillips, phó giáo sư Chiến lược và Quan hệ Quốc tế của Trường Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Queensland. Ảnh: Fox8.



Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden vẫn đang "chiêu mộ" những nhân vật có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh dưới thời ông Donald Trump vào đội ngũ xây dựng chính sách đối ngoại của Mỹ với Trung Quốc trong tương lai. Một nhân vật đã được lựa chọn là bà Melanie Hart (ảnh), cựu thành viên cấp cao của Trung tâm vì Tiến bộ Mỹ. Ảnh: CD.



Bà Hart sẽ giám sát việc xem xét lại các chính sách của chính quyền Trump, trong đó có Sáng kiến "Mạng lưới Sạch" (Clean Network) nhằm hối thúc các quốc gia loại bỏ Tập đoàn Huawei của Trung Quốc ra khỏi mạng 5G của họ. Ảnh: Twitter. Mời độc giả xem thêm video: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

