Hơn 22.000 người tử vong vì COVID-19, Ấn Độ giờ ra sao?

Theo trang mạng thống kê worldometers.info, tính đến ngày 11/7, Ấn Độ ghi nhận 822.603 ca nhiễm COVID-19 và 22.144 người tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 519 ca tử vong, với 27.114 ca nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày ở Ấn Độ. Ấn Độ hiện là vùng dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới. Tại thủ đô New Delhi, các nhà chức trách đã chuyển đổi một trung tâm tín ngưỡng thành cơ sở cách ly và bệnh viện dã chiến với 10.000 giường để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Nhiều giường bệnh được làm bằng bìa cứng và phủ ni-lông chống thấm. Được biết, Ấn Độ đang dần nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vốn được thực thi từ cuối tháng 3/2020 để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19. Tuy nhiên, trường học, tàu điện ngầm tại các thành phố, rạp chiếu phim, phòng tập, bể bơi,... vẫn đóng cửa và các chuyến bay quốc tế vẫn tạm ngừng hoạt động. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nhà chức trách cũng ban lệnh cấm đám đông tụ tập và yêu cầu các cửa hàng phải tuân thủ giãn cách xã hội. Nhân viên y tế tranh thủ nghỉ trong lúc chờ để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại thủ đô New Delhi ngày 10/7. Người thân cầu nguyện trước khi hỏa táng một người phụ nữ tử vong vì COVID-19 tại nhà hỏa táng ở thủ đô Ấn Độ ngày 8/7. Shankar Kurhade đeo khẩu trang làm bằng vàng tại Pune, Ấn Độ, ngày 4/7. Shankar Kurhade cho biết, khẩu trang đặc biệt này nặng 50 gram và có giá khoảng 3.870 USD. Người phụ nữ được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại Kolkata, Ấn Độ. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

