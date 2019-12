Hình ảnh siêu bão Kammuri tàn phá Philippines, hàng trăm nghìn người vội sơ tán

Theo CNA, siêu bão Kammuri mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào Philippines, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán trong khi Sân bay quốc tế ở thủ đô Manila phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Ảnh: CNA. Cơn bão với sức gió giật mạnh đã hất tung mái nhà dân và quật đổ cây cối. Một người đàn ông 33 tuổi thiệt mạng do bị điện giật trong lúc sửa mái nhà. Ảnh: Reuters. Theo CNN, bão Kammuri sẽ quét qua khu vực miền trung Philippines và đảo Luzon trong hơn 24 giờ trước khi di chuyển ra Biển Đông vào sáng 4/12. Ảnh: YN. Chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, bão Kammuri đã suy yếu nhưng vẫn còn mạnh, với sức gió giật tối đa 205 km/h khi tiến về phía tây bắc. Ảnh: EPA. "Chúng tôi vẫn đang đánh giá thiệt hại nhưng dường như rất nghiêm trọng. Có nơi, nước ngập tới mái nhà", Luisito Mendoza, một quan chức phụ trách xử lý thảm họa trong thị trấn nơi bão đổ bộ, cho biết. Ảnh: EPA. Sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Manila đã phải đóng cửa vì gió mạnh. Hiện chưa rõ khi nào các chuyến bay sẽ được nối lại. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách, hoạt động tại phi trường này có thể được nối lại vào 23 giờ tối 3/12, song còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Ảnh: YN. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của bão. Tại một số thành phố, nhiều trường học đã đóng cửa, trong khi các cơ quan chính quyền cũng dừng hoạt động trong hai ngày 2-3/12. Ảnh: YN. Khoảng 340 nghìn người đã được sơ tán khỏi nhà ở vùng Bicol. Người dân sống trong những khu ổ chuột tại Manila cũng được yêu cầu rời khỏi các ngôi nhà tạm bợ để đảm bảo an toàn. Ảnh: EPA.Bão Kammuri cũng làm ảnh hưởng tới SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines. Ảnh: EPA. Được biết, Philippines phải đón khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Trong đó, cơn bão tàn khốc nhất từng được ghi nhận tại nước này là siêu bão Hải Yến, khiến hơn 7.300 người chết và mất tích vào năm 2013. Ảnh: YN. Mời độc giả xem video siêu bão Kammuri đổ bộ vào Philippines (Nguồn: SCMP)

