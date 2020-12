Hãi hùng những thảm họa thiên nhiên “chết chóc” nhất năm 2020

Một trong những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất xảy ra vào tháng 10/2020. Cụ thể, vào ngày 30/10, trận động đất mạnh 7 độ Richter tại khu vực biển Aegean đã làm rung chuyển miền tây Thổ Nhĩ kỳ và một số khu vực của Hy Lạp. Ảnh: Reuters. Ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 20 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người ở Hy Lạp, trong trận động đất này. Ngoài ra, hàng trăm người khác thương vong. Ảnh: Reuters. Hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau cơn địa chấn kinh hoàng trên. Ảnh: Reuters. Hồi tháng 9/2020, ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích trong những đám cháy rừng dữ dội khắp các bang California, Oregon và Washington,... của nước Mỹ. Ảnh: Getty. Trong khi đó, tại Oregon, cháy rừng đã khiến 10 người chết và 500.000 nghìn người (tương đương hơn 10% dân số bang này) được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng tan hoang sau đám cháy rừng ở Mỹ. Ảnh: Reuters. Trận mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc trong năm 2020 đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người dân nước này. Ảnh: Getty. Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các quan chức Trung Quốc hôm 3/9 cho biết, hơn 70 triệu người từ 28 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mùa lũ lụt năm nay. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1998 đến nay, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỉ nhân dân tệ (29 tỉ USD). Ảnh: Xinhua. Nhật Bản cũng hứng chịu thảm họa mưa lũ kinh hoàng trong năm 2020. Theo Reuters, tính đến sáng 7/7, số người thiệt mạng trong ba ngày mưa lũ và sạt lở đất ở Nhật Bản đã tăng lên con số 44, trong đó có 14 nạn nhân ở viện dưỡng lão. Ảnh: Reuters. Khi đó, 40.000 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được huy động để tham gia vào hoạt động kìm kiếm, cứu hộ. Ảnh: Reuters. Người dân Nhật Bản giữ khoảng cách an toàn để phòng lây nhiễm COVID-19 trong một trung tâm sơ tán tại Hitoyoshi, tỉnh Kumamoto, trong đợt mưa lũ tại nước này. Ảnh: Reuters. Bão Laura mang theo mưa lớn và gió mạnh tàn phá nước Mỹ hồi tháng 8/2020. Nhiều tòa nhà bị sập, cây cối gãy đổ do sức mạnh của cơn bão. Ảnh: Reuters. Cháy rừng Amazon ở Apui, bang Amazonas, Brazil, hồi tháng 8/2020. Ảnh: Reuters. Tháng 11 vừa qua, bão Vamco mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào Philippines. Ngày 13/11, cảnh sát Philippines cho biết, số người chết do bão Vamco đã tăng lên 26 người. Bão cũng làm hư hại hàng chục nghìn ngôi nhà tại quốc gia này. Ảnh: Reuters. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Vamco đã khiến thủ đô Manila và các khu vực xung quanh "chìm trong biển nước", làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất gây nhiều thương vong ở Pakistan (Nguồn video: THĐT1)

Một trong những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất xảy ra vào tháng 10/2020. Cụ thể, vào ngày 30/10, trận động đất mạnh 7 độ Richter tại khu vực biển Aegean đã làm rung chuyển miền tây Thổ Nhĩ kỳ và một số khu vực của Hy Lạp. Ảnh: Reuters. Ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 20 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người ở Hy Lạp, trong trận động đất này. Ngoài ra, hàng trăm người khác thương vong. Ảnh: Reuters. Hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau cơn địa chấn kinh hoàng trên. Ảnh: Reuters. Hồi tháng 9/2020, ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích trong những đám cháy rừng dữ dội khắp các bang California, Oregon và Washington,... của nước Mỹ. Ảnh: Getty. Trong khi đó, tại Oregon, cháy rừng đã khiến 10 người chết và 500.000 nghìn người (tương đương hơn 10% dân số bang này) được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng tan hoang sau đám cháy rừng ở Mỹ. Ảnh: Reuters. Trận mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc trong năm 2020 đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người dân nước này. Ảnh: Getty. Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các quan chức Trung Quốc hôm 3/9 cho biết, hơn 70 triệu người từ 28 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mùa lũ lụt năm nay. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1998 đến nay, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỉ nhân dân tệ (29 tỉ USD). Ảnh: Xinhua. Nhật Bản cũng hứng chịu thảm họa mưa lũ kinh hoàng trong năm 2020 . Theo Reuters, tính đến sáng 7/7, số người thiệt mạng trong ba ngày mưa lũ và sạt lở đất ở Nhật Bản đã tăng lên con số 44, trong đó có 14 nạn nhân ở viện dưỡng lão. Ảnh: Reuters. Khi đó, 40.000 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được huy động để tham gia vào hoạt động kìm kiếm, cứu hộ. Ảnh: Reuters. Người dân Nhật Bản giữ khoảng cách an toàn để phòng lây nhiễm COVID-19 trong một trung tâm sơ tán tại Hitoyoshi, tỉnh Kumamoto, trong đợt mưa lũ tại nước này. Ảnh: Reuters. Bão Laura mang theo mưa lớn và gió mạnh tàn phá nước Mỹ hồi tháng 8/2020. Nhiều tòa nhà bị sập, cây cối gãy đổ do sức mạnh của cơn bão. Ảnh: Reuters. Cháy rừng Amazon ở Apui, bang Amazonas, Brazil, hồi tháng 8/2020. Ảnh: Reuters. Tháng 11 vừa qua, bão Vamco mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào Philippines. Ngày 13/11, cảnh sát Philippines cho biết, số người chết do bão Vamco đã tăng lên 26 người. Bão cũng làm hư hại hàng chục nghìn ngôi nhà tại quốc gia này. Ảnh: Reuters. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Vamco đã khiến thủ đô Manila và các khu vực xung quanh "chìm trong biển nước", làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất gây nhiều thương vong ở Pakistan (Nguồn video: THĐT1)