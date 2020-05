Đột nhập vùng dịch COVID-19 “chết chóc” nhất Châu Âu

Anh hiện là nước có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất Châu Âu. Theo số liệu bổ sung do Văn phòng số liệu quốc gia Anh công bố trong ngày 12/5, số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã vượt qua mốc 40.000 người. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong ngày 12/5, số liệu được quan chức chính phủ Anh công bố cho thấy nước này có thêm 627 bệnh nhân thiệt mạng vì dịch COVID-19 và tổng cộng nước Anh đến nay có 32.692 ca tử vong. Nguyên nhân của sự khác biệt số liệu này là do Văn phòng số liệu quốc gia Anh bổ sung thêm cả những ca tử vong nghi ngờ có liên quan đến COVID-19, nghĩa là những người có thể mắc COVID-19 nhưng không được chữa trị kịp thời. Trước đó, ngày 11/5, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa đất nước. Theo Reuters, lộ trình đưa đất nước quay lại nhịp sống bình thường của Chính phủ Anh gồm 3 bước. Để bảo đảm an toàn cho người lao động, Chính phủ Anh khuyến cáo người lao động nên tiếp tục làm việc ở nhà. Người dân nên tiếp tục tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là vào lúc cao điểm. Loạt ảnh dưới đây của hãng thông tấn Reuters tiếp tục hé mở cuộc sống ở nước Anh trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Ảnh: Nhân viên tại trường Chauncy làm tấm che bảo vệ ở Ware, Anh, ngày 12/5. Katie Ffolloitt-Powell và Mike Carr chuyển một bệnh nhân từ bệnh viện đến trung tâm chăm sóc gần Portsmouth hôm 5/5. Nhân viên Stuart Emans và Graham Cowper làm việc trong nhà xác ở London ngày 4/5. Nhân viên nhà xác Aaron Thackray di chuyển một cỗ quan tài trong nhà xác ở thủ đô London hôm 30/4. Thủ tướng Anh Boris Johnson đi bộ ở khu vực trung tâm London ngày 11/5. Ông từng bị nhiễm COVID-19 nhưng đã hồi phục sức khỏe. Các nhân viên Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) vỗ tay tại Bệnh viện Đại học Aintree trong chiến dịch "Clap for our Carers" nhằm ủng hộ lực lượng NHS ở Liverpool hôm 7/5. Một người dân ngồi trên bãi cát với cốc cà phê ở Southbank, London, ngày 7/5. Người dân chơi tennis bên ngoài tòa nhà Tate Modern ở London ngày 10/5. Pavlos đeo khẩu trang cắt tóc cho một người đàn ông trong vườn nhà ở Edmonton ngày 8/5. Được biết, tiệm cắt tóc của Pavlos đã phải đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

