Điều ít biết về quản lý chiến dịch tranh cử mới của ông Trump

Ngày 15/7 vừa qua, Tổng thống Trump thông báo chọn Bill Stepien (ảnh) làm người quản lý chiến dịch tranh cử mới của ông, thay thế cho Brad Parscale. Ảnh: AP. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang ít hơn so với đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là tới ngày bầu cử tổng thống. Ảnh: Politico. "Tôi vui mừng thông báo rằng Bill Stepien đã được đề bạt làm Giám đốc Chiến dịch của Trump. Brad Parscale, người đã sát cánh với tôi trong một thời gian rất dài, vẫn giữ vai trò là cố vấn cao cấp cho chiến dịch. Cả hai đều đã góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử năm 2016 của chúng tôi và tôi mong muốn có một chiến thắng thứ hai vang dội, và quan trọng là cùng nhau", Tổng thống Trump cho biết. Ảnh: Inquirer. Bill Stepien sinh năm 1978 và tốt nghiệp trường Đại học Rutgers–New Brunswick ở New Jersey. Ảnh: NY Daily News. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị khi làm việc cho chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của Anthony Bucco năm 1997 và của Bob Franks vào năm 2000. Ảnh: NJG. Năm 2003, ông là người quản lý chiến dịch chạy đua vào hội đồng bang của Bill Baroni và từng tham gia chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W.Bush (ảnh) vào năm 2004. Ảnh: DP. Năm 2009, Stepien là người quản lý chiến dịch tranh cử chức Thống đốc New Jersey của Chris Christie (ảnh). Ảnh: Politico. Tuy nhiên, Thống đốc Chris Christie đã sa thải Stepien sau vụ bê bối "Bridgegate" năm 2013, dù Stepien phủ nhận liên quan và không bị buộc tội hình sự. Ảnh: NBC News. Năm 2016, Jared Kushner (ảnh), con rể của ông Trump, đã thuê Stepien tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Sau chiến thắng năm 2016, Stepien gia nhập Nhà Trắng với tư cách là giám đốc chính trị. Ảnh: Getty. Stepien được coi là cố vấn lâu năm của ông Trump. Gần đây, Stepien giữ vị trí phó quản lý chiến dịch tranh cử trước khi được đề bạt làm Giám đốc Chiến dịch của Tổng thống Trump. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn video: VTC1)

