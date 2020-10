Điều ít biết về phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân, bà Karen Pence, đã gắn bó bên nhau hơn 30 năm. Họ kết hôn vào ngày 9/6/1985 trong hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ St. Christopher ở Speedway, Indiana. Ảnh: FT. Trong suốt những năm qua, bà Karen luôn đồng hành, sát cánh bên chồng và là nguồn động lực to lớn để ông Mike phấn đấu trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters. Đệ nhị phu nhân Mỹ Karen Pence sinh ngày 1/1/1957 tại Kansas. Bà tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành giáo dục của trường Đại học Butler. Ảnh: Reuters. Bà từng giảng dạy tại một số trường ở Indianapolis. Ngoài ra, bà còn có sở thích về hội họa. Ảnh: NYT. Một người chị gái của ông Mike mô tả bà Karen là người thông minh và mạnh mẽ: “Karen Pence là một trụ cột. Cô ấy là tài sản quý báu với Mike và họ hỗ trợ cho nhau". Ảnh: NBC News. Theo Business Insider, Karen cũng là một trong những "cố vấn" nghiêm khắc nhất của Phó Tổng thống Mike. Họ cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng. Ảnh: The Sun. Được biết, bà Karen là "Đệ nhất phu nhân bang Indiana" trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2017 khi ông Mike giữ chức Thống đốc bang này. Ảnh: Insider. Nguồn tin cho hay, 4 năm điều hành của ông Mike ở Indiana cũng thể hiện dấu ấn của bà Karen từ chuyện cắt giảm thuế, mở rộng chương trình y tế hay cải cách giáo dục. Ảnh: VF. Ngày 20/1/2017, khi ông Mike Pence nhậm chức Phó Tổng thống, bà Lauren chính thức trở thành Đệ nhị phu nhân Mỹ. Ảnh: Time. Ông Mike luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho vợ. Theo BI, ông Mike sẽ không dùng bữa một mình với những người phụ nữ khác. Ông thường đưa vợ đi cùng trong các sự kiện. Phó Tổng thống Mike từng chia sẻ: “Karen điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi thường cùng nhau chia sẻ mọi việc trong cuộc sống”. Ảnh: US News. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

