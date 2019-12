Điều ít biết về con gái cựu Tổng thống Mỹ Bush vừa đến Việt Nam

Ngày 9/12, Jenna Bush Hager, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Bush, đã đến thăm trường THPT Cần Giuộc (Long An). Ảnh: TS. Trong chuyến đi này, cô dành nhiều thời gian để tham gia lớp kỹ năng sống dành cho các bé gái, đồng thời chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề giáo dục, định hướng và giúp đỡ trẻ em nữ. Ảnh: Zing.vn. "Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành một nhà báo và đã từng bước để thực hiện mong muốn của mình", cô Jenna nói và cho biết bản thân luôn khao khát được thúc đẩy việc bình đẳng giới, nhất là thông qua giáo dục. Ảnh: Zing.vn. Jenna Bush Hager sinh ngày 25/11/1981 tại Dallas, Texas, Mỹ. Cô là con gái của Tổng thống George W. Bush và cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush. Jenna còn có một chị gái sinh đôi là Barbara. Ảnh: Bloomberg. Khi cha cô, ông George W. Bush, trở thành tổng thống vào năm 2001, cô vào học tại trường Đại học Texas và từng tham gia khóa học mùa hè tại Đại học New York. Năm 2004, Jenna tốt nghiệp ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Texas. Ảnh: SCS. Cô từng làm trợ giảng trong một năm rưỡi tại một ngôi trường ở Washington, tham gia viết sách,...Ảnh: Prevention. Hồi năm 2000, khi ông Bush tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, Jenna đã lên tiếng phản đối. "Con chỉ mong cha không tham gia tranh cử (tổng thống). Điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta", cô nói. Ảnh: TS. Tuy nhiên, sau này, Jenna quyết định tham gia hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống lần hai của cha cô vào năm 2004. Ảnh: USA Today. Sau khi nhiệm kỳ của cha cô kết thúc, Jenna trở thành nhà văn, tổng biên tập của tạp chí Southern Living, dẫn chương trình của kênh NBC và nổi bật nhất là vai trò phóng viên, dẫn chương trình trong The Today Show. Ảnh: HL. Về đời tư, Jenna kết hôn với Henry Chase Hager vào năm 2008. Cặp đôi có ba người con. Ảnh: UT. Mời độc giả xem thêm video về cô Jenna Bush Hager, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Bush (Nguồn: NBC News)

