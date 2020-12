Điều gì xảy ra sau ngày đại cử tri đoàn bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ?

Ngày 14/12 (giờ địa phương), các đại cử tri nhóm họp trên khắp nước Mỹ để chính thức bầu chọn tổng thống tiếp theo điều hành Nhà Trắng trong 4 năm tới. Người nhận được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Đại diện của cử tri đoàn bang Bắc Carolina ký vào giấy chứng nhận bỏ phiếu trong tòa nhà Quốc hội ở Raleigh, Bắc Carolina, ngày 19/12/2016. Ảnh: Reuters.



Cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri diễn ra sau khi toàn bộ 50 bang đã chứng thực kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, với chiến thắng phiếu phổ thông thuộc về ông Joe Biden (ảnh). Ảnh: Reuters.



Sau khi cử tri đoàn bầu xong vào ngày 14/12, kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri sẽ được gửi tới lưỡng viện Quốc hội. Ảnh: Cuộc họp và bỏ phiếu của đại cử tri bang California hồi năm 2016. Ảnh: AP.



Ngày 6/1/2021, lưỡng viện sẽ tổ chức một cuộc họp chung, do Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh) - Chủ tịch Thượng viện - chủ trì, để xem xét kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Ảnh: Reuters.



Nếu không có gì thay đổi, ông Joe Biden sẽ nhận được 306 phiếu đại cử tri trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump giành 232 phiếu. Ảnh: Reuters.



Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sẽ chính thức công bố tên người chiến thắng trong phiên họp chung ngày 6/1/2021. Ảnh: Reuters.



Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu của từng bang có thể bị thách thức nếu ít nhất một thành viên của mỗi viện phản đối bằng văn bản đối với một số phiếu đại cử tri. Khi đó, Hạ viện và Thượng viện sẽ họp riêng để tranh luận về vấn đề này. Ảnh: Các thành viên Thượng viện tới phòng họp của Hạ viện để tham gia một cuộc họp chung kiểm phiếu đại cử tri. Ảnh: house.gov.



Tờ New York Times đưa tin, một nhóm nhỏ những người ủng hộ trung thành của ông Donald Trump (ảnh) trong Quốc hội đang âm mưu thách thức kết quả vào phút chót ở một số bang. Ảnh: Reuters.



Có thể thấy, cuộc bầu chọn tân Tổng thống Mỹ của các đại cử tri trong năm nay thu hút nhiều sự quan tâm hơn so với những lần trước do Tổng thống đương nhiệm Donald Trump từ chối nhận thua và liên tiếp đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử. Ảnh: Reuters.



Mặc dù cuộc bỏ phiếu ngày 14/12 có thể sẽ càng thu hẹp cơ hội lật ngược kết quả bầu cử của Tổng thống Trump và nhóm pháp lý của ông, nhưng đội ngũ này có khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cáo buộc về gian lận phiếu phổ thông. Ảnh: Reuters.

