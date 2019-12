Đại tiệc pháo hoa tại những quốc gia đầu tiên đón năm mới 2020

Năm 2020 đã gõ cửa nhiều nơi trên thế giới, trong đó có New Zealand, Australia và Cộng hòa Kiribati,...Người dân tại những quốc gia này đã được chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. (Nguồn ảnh: Daily Mail). Auckland (New Zealand) là một trong những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2020. Ảnh: Người dân theo dõi màn bắn pháo hoa hoành tráng từ đỉnh Tháp Sky trong đêm Giao thừa. Những người phụ nữ ở Auckland cười tươi trước ống kính. Bé Dellasey và Divene, 5 tuổi, đi cùng cha mẹ theo dõi màn bắn pháo hoa hoành tráng đón năm mới 2020 tại Auckland. Trong khi đó, Australia cũng đã đón Năm mới 2020 bằng màn trình diễn pháo hoa tại thành phố Sydney và nhiều địa điểm khác trên khắp nước này. Màn bắn pháo hoa tại Cầu Cảng Sydney (Australia) đã diễn ra vào lúc 21h (giờ địa phương), dành cho các gia đình các em nhỏ không thể thức đến nửa đêm. Khoảnh khắc chào năm mới vô cùng ấn tượng tại Sydney. Bầu trời Sydney rực sáng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2019 và năm mới 2020. Đông đảo người dân và du khách tập trung tại một địa điểm ở Brisbane, Australia, để theo dõi màn trình diễn pháo hoa ấn tượng. Khu vực Cầu Cảng Sydney trong đêm Giao thừa. Được biết, vài giờ trước đó, hàng nghìn người đã tập trung về khu vực cầu cảng để chờ theo dõi màn bắn pháo hoa. Một người đàn ông biểu diễn trong đêm Giao thừa ở thành phố Auckland, New Zealand. Mời độc giả xem video: Màn bắn pháo hoa đón Năm mới 2020 ở Auckland (Nguồn: Daily Mail)

