Cuộc sống trong “khu tự trị” giữa lòng nước Mỹ giờ ra sao?

Tối 8/6, hàng trăm người biểu tình ở Mỹ đã chiếm một khu vực ở quận Capitol Hill, thành phố Seattle (Washington), và gọi đó là "khu tự trị". (Nguồn ảnh: Reuters) Hành động này diễn ra sau khi cảnh sát Seattle ở tòa nhà East Precinct di chuyển rào chắn ngăn đường phố và rời đồn cảnh sát nhằm giảm bớt căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng hành pháp sau cái chết của người da màu George Floyd ngày 25/5. Mục tiêu chính của khu vực này là xây dựng cộng đồng tự quản không cảnh sát. Thay vào đó, các tình nguyện viên đã bắt đầu tổ chức lực lượng an ninh riêng. Đội an ninh tình nguyện trong "khu tự trị" giữa lòng nước Mỹ từng xử lý nhiều sự cố như lao xe vào đám đông, xoa dịu các xung đột, ngăn tình trạng cướp phá cửa hàng cũng như xử lý các sự cố liên quan tới sức khỏe tâm thần,... Tuy nhiên, "khu tự trị" này cũng đối mặt với nhiều thách thức, bởi đụng độ có thể xảy ra giữa những người ủng hộ "khu tự trị" và người phản đối. Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải những hình ảnh mới nhất chụp bên trong "khu tự trị Capitol Hill" ở thành phố Seattle. Một số người học vẽ tại địa điểm vẽ tranh miễn phí trong "khu tự trị" gần đồn cảnh sát East Precinct ngày 16/6. Nhiều người dân tập trung trên đường phố tại "khu tự trị" ở thành phố Seattle ngày 11/6. Một người biểu tình đeo mặt nạ ngồi trên đường phố trong "khu tự trị" hôm 15/6. Quầy hàng cung cấp thực phẩm, đồ uống và nhiều mặt hàng khác miễn phí cho các thành viên trong "cộng đồng tự trị" ở Seattle hôm 14/6. Mọi người làm việc trong một khu vườn của "khu tự trị Capitol Hill" ngày 11/6. Người đàn ông tham gia cuộc biểu tình trong "khu tự trị" này hôm 13/6. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

