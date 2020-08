Cuộc sống ở thành phố Melbourne bị phong tỏa giữa “bão” COVID-19

Mặc dù bị phong tỏa từ đầu tháng 7/2020, thành phố Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Ảnh: AAP. Tính đến ngày 4/8, bang Victoria ghi nhận trên 12.330 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 130 người tử vong. Thành phố Melbourne của bang là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: AAP. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chính quyền bang Victoria gần đây áp đặt thêm các biện pháp hạn chế mới tại thành phố Melbourne nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: REX. Ngày 2/8, Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrews, ban bố lệnh phong tỏa "Giai đoạn 4" tại thành phố Melbourne trong 6 tuần, kéo dài đến ngày 13/9. Ảnh: EPA. Theo đó, người dân Melbourne sẽ chịu lệnh giới nghiêm từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng để ngừa COVID-19. Ảnh: REX. Người dân trong thành phố chỉ được phép rời khỏi nhà trong một số trường hợp, chẳng hạn như đi mua sắm nhu yếu phẩm,... Mỗi ngày, chỉ một người trong gia đình được ra ngoài đi mua sắm. Ngoài ra, bán kính di chuyển cũng bị giới hạn nghiêm ngặt. Ảnh: Getty. Chính quyền bang cũng ra lệnh đóng cửa các cửa hàng bán lẻ, hạn chế các dự án xây dựng cũng như hoạt động sản xuất xung quanh thành phố Melbourne. Ảnh: Getty. Toàn bộ trường học chuyển sang hình thức học online từ ngày 5/8. Tiệc cưới, các hoạt động giải trí và thăm hỏi người thân, bạn bè đều bị cấm. Tang lễ được tổ chức nhưng chỉ tối đa 5 người được tham dự. Ảnh: AAP. Khoảng 1.500 cảnh sát được triển khai để đảm bảo mọi người tuân thủ các biện pháp hạn chế và cách ly. Những người vi phạm lệnh cách ly lần hai sẽ bị xử phạt 4.957 đô la. Ảnh: REX. "Những quyết định này được đưa ra bởi thiếu bất cứ hành động nào cũng sẽ khiến chúng ta không an toàn. Nếu không áp dụng những biện pháp này, tình hình sẽ kéo dài từ tháng này qua tháng khác", Thủ hiến Andrews nói. Ảnh: The Australian. Được biết, ngoài thành phố Melbourne, các địa phương khác của bang Victoria đã áp các biện pháp hạn chế "Giai đoạn ba" từ đêm 29/7 để đối phó với dịch COVID-19. Ảnh: Getty. Người dân đeo khẩu trang khi đi trên đường phố ở Melbourne ngày 3/8. Ảnh: AP. Cảnh vắng vẻ tại thành phố Melbourne trong thời gian giới nghiêm. Ảnh: Reuters. Nữ y tá đeo khẩu trang ngồi bên ngoài một phòng khám tư nơi cô làm việc ở Melbourne. Ảnh: AJN. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

