Cuộc sống ở quốc gia nguy hiểm nhất hành tinh mùa COVID-19

Tính đến ngày 24/7, El Salvador ghi nhận tổng cộng trên 13.790 ca mắc COVID-19, với 379 người tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Trước đó, El Salvador, một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Hôm 13/6, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele thông báo nền kinh tế của quốc gia châu Mỹ này có thể bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 16/6, sau nhiều tuần phải tạm dừng do các biện pháp phong tỏa để chống dịch COVID-19. "Quá trình khôi phục hoạt động kinh tế sẽ được triển khai dần và thực hiện qua từng giai đoạn, trong khi các sân bay chưa được phép khôi phục hoạt động cho tới tháng 8. Chúng ta không thể trì hoãn việc khôi phục lại hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ để nghị người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp đề phòng", Tổng thống Nayib Bukele nói. Những bức ảnh của hãng thông tấn Reuters dưới đây ghi lại cuộc sống ở đất nước El Salvador mùa COVID-19. Một nhân viên y tế phun khử trùng chiếc taxi trên đường phố San Marcos, El Salvador, ngày 29/6. Thi thể người tử vong vì COVID-19 được đưa đi ở San Marcos. Nhân viên tang lễ được phun khử trùng sau lễ tang của một phụ nữ tử vong vì virus corona tại nghĩa trang Santa Tecla hôm 24/6. Người đàn ông đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ khi được xuất viện sau thời gian điều trị COVID-19 tại bệnh viện San Rafael ở Santa Tecla hôm 26/6. Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho một cư dân giữa lúc dịch COVID-19 vẫn hoành hành ở Soyapango, El Salvador, ngày 3/7. Mọi người xếp hàng nhận gói thực phẩm hỗ trợ sau khi Tổng thống El Salvador Nayib Bukele hoãn giai đoạn hai mở cửa trở lại nền kinh tế ở San Salvador, ngày 20/7. Các gói thực phẩm hỗ trợ được phân phát cho người dân ở San Salvador ngày 20/7. Người lái xe tranh thủ nằm nghỉ trên xe buýt. Một thành viên của Viện An sinh Xã hội Salvadoran (ISSS) tham gia cuộc biểu tình yêu cầu các biện pháp cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, tại San Salvador, ngày 16/7. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

