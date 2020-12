Chân dung nữ Giám đốc truyền thông Nhà Trắng tài sắc vừa từ chức

Ngày 3/12, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah đã đệ đơn từ chức. “Tôi tự hào sâu sắc vì những nhiệm vụ khó tin chúng tôi có thể hoàn thành để giúp đất nước của chúng ta mạnh mẽ hơn, an toàn và an ninh hơn”, cô Alyssa Farah viết trong đơn từ chức. Ảnh: Wikipedia. Cũng trong đơn từ chức, cô Farah ca ngợi nhiều ưu tiên chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm đấu tranh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), làm trung gian đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan, cùng chương trình phát triển vắc xin chống COVID-19. Ảnh: AP. Alyssa Farah sinh ngày 15/6/1989 tại Los Angeles, Mỹ. Cha mẹ cô đều là nhà báo. Ảnh: FB. Cô tốt nghiệp ngành Báo chí và Chính sách Công tại trường Đại học Patrick Henry. Ảnh: WSJ. Từ năm 2007 đến 2014, Alyssa viết rất nhiều bài báo cho trang web WorldNetDaily. Ảnh: NB. Năm 2010, Farah là thực tập sinh truyền thông trong văn phòng của Hạ nghị sĩ McClintock. Năm 2014, cô được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí cho nghị sĩ Mark Meadows (ảnh) và sau đó làm Giám đốc truyền thông của ông Meadows. Ảnh: Wikipedia. Tiếp đến, Alyssa làm việc với tư cách là Giám đốc truyền thông cho nhóm Freedom Caucus ở Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters. Vào tháng 9/2017, cô được bổ nhiệm làm Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống và Thư ký báo chí cho Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh). Ảnh: Reuters. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thư ký báo chí cho Phó Tổng thống, cô Alyssa từng tháp tùng ông Mike Pence trong nhiều chuyến công du ngoài nước, là thành viên của các phái đoàn chính thức của Mỹ tham dự Hội nghị An ninh Munich,... Ảnh: SN. Vào tháng 9/2019, Alyssa được thông báo sẽ trở thành Thư ký Báo chí cho Bộ Quốc phòng. Ở tuổi 30, cô là Thư ký Báo chí trẻ nhất lịch sử tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Fox. Trong thời gian làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cô đã tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (ảnh) trong các chuyến công du nước ngoài, trong đó có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan để thông báo về các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban. Ảnh: Reuters. Vào tháng 4/2020, có thông tin cho rằng ông Meadows, hiện là Chánh văn phòng Nhà Trắng, đã cân nhắc việc đưa Alyssa Farah vào làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng. Ảnh: Yahoo. Cô gia nhập văn phòng Nhà Trắng với tư cách là Giám đốc Truyền thông vào ngày 7/4/2020. Ảnh: ST. Theo Washington Post, cô Alyssa Farah dự tính sẽ mở một công ty tư vấn về lĩnh vực truyền thông và quốc phòng, sau khi đệ đơn từ chức Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng hôm 3/12 vừa qua. Ảnh: Bloomberg. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

