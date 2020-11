Chân dung luật sư riêng của ông Trump “tố” có gian lận bầu cử

Tại cuộc họp báo ngày 19/11, Rudy Giuliani (trái), luật sư riêng của Tổng thống Trump, đã thông tin về các khiếu nại pháp lý trong chiến dịch của ông Trump đối với kết quả bầu cử năm 2020. Luật sư riêng của ông Trump cho rằng có kế hoạch gian lận phiếu bầu trên khắp nước Mỹ. Ảnh: NBC News. Ông Rudy cũng cho biết, sắp tới có thể sẽ tiếp tục kiện kết quả kiểm phiếu tại Arizona và New Mexico - nơi ông Biden đang dẫn trước với khoảng 100.000 phiếu và Virginia - nơi ông Biden có lợi thế dẫn đầu với gần 500.000 phiếu. Ảnh: VF. Chưa rõ cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump có mang lại kết quả gì hay không, nhưng dư luận dường như đang đổ dồn sự chú ý đến ông Rudy Giuliani, người luôn ủng hộ ông Trump trong "cuộc chiến" này. Ảnh: Politico. Luật sư Rudy sinh năm 1944 tại Brooklyn, New York, Mỹ. Ông từng theo học ngành Khoa học Chính trị tại trường Cao đẳng Manhattan ở Riverdale, Bronx, và tốt nghiệp năm 1965. Ảnh: CNN. Tiếp đến, ông theo học Trường Luật thuộc Đại học New York ở Manhattan và tốt nghiệp xuất sắc vào năm 1968. Ảnh: Law. Ông Giuliani bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là một thành viên của Đảng Dân chủ. Ông tình nguyện tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Robert F. Kennedy vào năm 1968, từng bầu cho ứng viên tổng thống George McGovern của Đảng Dân chủ hồi năm 1972. Ảnh: CST. Năm 1975, Giuliani chuyển đăng ký đảng của ông từ Dân chủ sang Độc lập. Trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến 1981, dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Jimmy Carter, ông Giuliani, làm nghề luật sư tại Công ty luật Patterson, Belknap, Webb và Tyler. Ảnh: Fortune. Vào ngày 8/12/1980, một tháng sau khi ông Ronald Reagan đắc cử Tổng thống, ông Giuliani chuyển sang Đảng Cộng hòa. Ảnh: USA Today. Năm 1981, Giuliani được bổ nhiệm là Phó Tổng chưởng lý trong chính quyền Reagan, vị trí cao thứ ba trong Bộ Tư pháp Mỹ, và giữ chức vụ này cho đến tháng 6/1983. Ảnh: History. Trong khoảng thời gian từ tháng 1/1994 đến tháng 12/2001, ông Giuliani đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng thành phố New York. Ảnh: NY. Vào tháng 4/2018, Giuliani gia nhập đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump. Các hoạt động của Giuliani với tư cách là luật sư của ông Trump đã khiến ông chịu sự giám sát của giới truyền thông, bao gồm các cáo buộc tham nhũng và trục lợi. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

