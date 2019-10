Chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ sắp đến Việt Nam

Ngày 11/10, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama thông báo, vào tháng 12/2019, bà sẽ cùng người dẫn chương trình Jenna Bush Hager (con gái của cựu Tổng thống George W. Bush) tới Việt Nam. Ảnh: Spectator. "Hôm nay, tôi rất vui mừng khi được thông báo rằng vào tháng 12 tới, tôi sẽ đến Việt Nam cùng người bạn là Jenna Bush Hager và một số khách mời đặc biệt nữa", bà Michelle nói. Ảnh: DE. Mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của phu nhân cựu Tổng thống Barack Obama là để chia sẻ những câu chuyện về những người đang nỗ lực để thúc đẩy giáo dục cho các bé gái. Bà Obama cũng nói về lý do tại sao giáo dục cho các bé gái lại là điều quan trọng. Ảnh: AP. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sinh ngày 17/1/1964 tại thành phố Chicago, bang Illinois. Ảnh: WP. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Whitney Young năm 1981, bà Michelle theo học chuyên ngành Xã hội học tại Đại học Princeton. Năm 1985, bà tốt nghiệp với văn bằng cử nhân hạng giỏi. Tiếp đến, năm 1988, Michelle lấy bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Harvard. Ảnh: ABC. Ra trường, bà Michelle làm việc cho công ty luật Sidley Austin trong lĩnh vực tiếp thị và quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: ET. Trong khoảng thời gian làm việc tại công ty này, bà Michelle gặp chồng tương lai là ông Barack Obama. Lúc đó, bà được giao nhiệm vụ hướng dẫn ông Obama. Ảnh: Standard. Sau thời gian hẹn hò, bà Michelle và ông Obama quyết định tiến tới hôn nhân bằng đám cưới hạnh phúc vào tháng 10/1992. Ảnh: Youtube. Bà Michelle từng đảm nhiệm một số nhiệm vụ về lĩnh vực công của chính quyền thành phố Chicago trong cương vị phụ tá Thị trưởng và Phụ tá Ủy viên Quy hoạch và Phát triển. Ảnh: Forbes. Đến năm 1993, bà trở thành giám đốc điều hành văn phòng Chicago của Public Allies, một tổ chức phi lợi nhuận chủ trương khuyến khích giới trẻ tham gia các hoạt động xã hội do các cơ quan chính phủ hoặc các nhóm thiện nguyện điều hành. Ảnh: SM. Năm 1996, bà trở thành Phó Trưởng khoa Dịch vụ Sinh viên của Đại học Chicago. Tại đây, bà phát triển Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng của viện đại học. Ảnh: FTE. Năm 2002, bà trở thành giám đốc điều hành các vấn đề cộng đồng cho các Bệnh viện Đại học Chicago. Đến tháng 5/2005, bà Michelle được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch đặc trách Đối ngoại và các Vấn đề Cộng đồng. Ảnh: The Nation. Tháng 5/2006, Tạp chí Essence đưa bà Michelle vào danh sách "25 phụ nữ có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới". Ảnh: Time. Bà Michelle luôn sát cánh bên chồng, ông Obama, trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ trong khoảng thời gian 2007-2008. Bà trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ sau khi ông Obama giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2008. Ảnh: CST. Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có hai con gái là Malia, 21 tuổi, hiện theo học tại trường Đại học Harvard, và Sasha, 18 tuổi, đang theo học Đại học Michigan. Ảnh: CNBC. Mời độc giả xem thêm video về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama (Nguồn: The Guardian)

