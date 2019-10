Cảnh dân “hoảng loạn” sơ tán vì TNK tấn công Syria

Ngày 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" chống lại lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này coi là "khủng bố" và phiến quân IS ở Đông Bắc Syria. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" sẽ vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố chống lại Ankara và dẫn tới việc thành lập một vùng đệm an toàn, tạo điều kiện cho người tị nạn Syria trở về nhà. Sau tuyên bố của Tổng thống Erdogan, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ và pháo binh nước này đã bắt đầu oanh kích vào nhiều khu dân cư, trong đó có thị trấn Ras al-Ayn và gây ra sự hoảng loạn lớn đối với người dân ở miền đông bắc Syria. Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến về biên giới với Syria ngày 9/10. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trước đó đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tồi tệ nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Syria. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công trong giai đoạn đầu của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria đã khiến ít nhất 15 người, trong đó có 8 dân thường, thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Tình hình chiến sự ác liệt bùng phát buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy người dân ở Ras al-Ain vội vàng thu xếp đồ đạc để sơ tán đến nơi khác. Người phụ nữ ôm con nhỏ ngồi sau xe tải rời khỏi thị trấn Ras al-Ain ngày 9/10 khi chiến sự bùng nổ. Khói đen bốc lên từ khu vực biên giới Syria nhìn từ thị trấn Akcakale, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/10. Đồ đạc chất đầy xe tải của những người dân sơ tán khỏi thị trấn Ras al-Ain. Những chiếc xe nối đuôi nhau chở người dân rời khỏi chiến trường khốc liệt Ras al-Ain. Các em nhỏ trên đường đi sơ tán ở Ras al-Ain. Mời độc giả xem thêm video: Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Syria (Nguồn: SANA)

Ngày 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" chống lại lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này coi là "khủng bố" và phiến quân IS ở Đông Bắc Syria. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" sẽ vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố chống lại Ankara và dẫn tới việc thành lập một vùng đệm an toàn, tạo điều kiện cho người tị nạn Syria trở về nhà. Sau tuyên bố của Tổng thống Erdogan, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ và pháo binh nước này đã bắt đầu oanh kích vào nhiều khu dân cư, trong đó có thị trấn Ras al-Ayn và gây ra sự hoảng loạn lớn đối với người dân ở miền đông bắc Syria. Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến về biên giới với Syria ngày 9/10. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trước đó đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tồi tệ nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Syria. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công trong giai đoạn đầu của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria đã khiến ít nhất 15 người, trong đó có 8 dân thường, thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Tình hình chiến sự ác liệt bùng phát buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy người dân ở Ras al-Ain vội vàng thu xếp đồ đạc để sơ tán đến nơi khác. Người phụ nữ ôm con nhỏ ngồi sau xe tải rời khỏi thị trấn Ras al-Ain ngày 9/10 khi chiến sự bùng nổ. Khói đen bốc lên từ khu vực biên giới Syria nhìn từ thị trấn Akcakale, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/10. Đồ đạc chất đầy xe tải của những người dân sơ tán khỏi thị trấn Ras al-Ain. Những chiếc xe nối đuôi nhau chở người dân rời khỏi chiến trường khốc liệt Ras al-Ain. Các em nhỏ trên đường đi sơ tán ở Ras al-Ain. Mời độc giả xem thêm video: Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Syria (Nguồn: SANA)