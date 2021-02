Cận cảnh sòng bạc cũ của ông Trump bị đánh sập bằng thuốc nổ

Theo Al Jazeera vào khoảng 9h sáng 17/2, Trump Plaza Hotel and Casino, tòa nhà cũ của ông Donald Trump đã bị đánh sập bằng thuốc nổ trong vòng khoảng 20 giây. (Nguồn ảnh: Reuters/AP)



Được biết, trước vụ nổ, tòa nhà ở Atlantic (bang New Jersey) này đã bị rút ruột và phần lớn bê tông đã được chuyển đi.



Để hoàn tất việc đánh sập tòa nhà này, đội phá dỡ đã bố trí chất nổ tại các điểm chiến lược dọc theo các cấu trúc hỗ trợ công trình.



Đống gạch vụn lớn sau khi tòa nhà 34 tầng bị phá dỡ.



Bức ảnh được chụp sau khi tòa nhà bị đánh sập.



Khói bụi bao trùm một nhiếp ảnh gia gần nơi tòa Trump Plaza bị đánh sập hôm 17/2.



Để chứng kiến sự kiện này, nhiều người dân đã trả 10 USD để có một vị trí quan sát tốt và an toàn.



Trump Plaza được khai trương vào năm 1984 khi ông Donald Trump còn là một nhà phát triển bất động sản. Tổ hợp Trump Plaza từng có thời là sòng bạc thành công nhất ở thành phố Atlantic.



Tuy nhiên, sòng bạc này phải đóng cửa vào năm 2014 và đã xuống cấp trầm trọng. Tòa nhà thuộc sở hữu của tỷ phú Carl Icahn từ năm 2016.



Trong những năm qua, khu tổ hợp này không hoạt động dù nằm ở vị trí đắc địa trong thành phố.



Được biết, chính quyền địa phương bắt đầu phá dỡ một phần tòa nhà từ đầu năm 2020 nhưng chỉ phá bỏ hoàn toàn vào hôm 17/2 vừa qua. Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2020: Ông Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

